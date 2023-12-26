Унікальний екземпляр: під Авдіївкою підбили БМПТ "Термінатор", вартістю 2 млн доларів (відео)

Безпілотники підірвали бронемашину "Термінатор", яка загрожувала піхоті ЗСУ на Авдіївському відтинку фронту. Росія має не більше десятка подібних пристроїв.

ЗС РФ втратила бойової машини підтримки танків (БМПТ) "Термінатор" у промисловій зоні Авдіївки, яку росіяни штурмують другий місяць поспіль. Дрон із вибухівкою вдарив по ворожій бронемашині, коли вона переміщувалась місцевістю серед руїн населеного пункту. Відео з місця подій опублікував командир роти аеророзвідки Роберт Бровді з позивним "Мадяр" у дописі в соцмережі X (раніше — Twitter).

Роберт Бровді розмістив два записи, на яких зафіксовано спецоперацію зі знищення російської БМПТ "Термінатор". На одному відео показують бронемашину, яка рухається дорогою посеред промозони в Авдіївці. По ній влучає перший безпілотник з вибухівкою. Пізніше видно, що машина продовжує рух, але сповільнюється і зупиняється. На іншому відео демонструють ще один удар по "Термінатору" — на окремих кадрах помітно дим і вогонь.

У дописі вказано, що удар завдали дрони РУБпАК 110-ї ОМБр. Також можна роздивитись назву підрозділу, який підбив БМПТ — Zagrava.

Зазначимо, "Термінатор" — бойова машини підтримки танків, розробку якої почали за часів СРСР, а завершили вже в РФ. Машина створена на базі танка Т-90, але озброєна не танковою гарматою, а протипіхотною зброєю — спареною 30-мм автоматичною гарматою, курсовим кулеметом, двома 30-мм автоматичними гранатометами. Також пристрій має чотири протитанкових ракети "Атака-Т". Орієнтовна вартість БМПТ — 1,5-2 млн дол. У Росії випущено близько 10 од. подібної техніки (станом на 2018 рік).

Українські бійці вже влучали по російській БМПТ "Термінатор", раніше розповідав Фокус. Наприклад, у вересні 2023 року бронемашину вполювали спецпризначенці СБУ. У жовтні про чергове знешкодження розповів командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, під Авдіївкою підрозділи ЗС РФ продовжують намагатись наступати на позиції ЗСУ, розповіли в українському командуванні. Зокрема, у звіті станом на вечір 26 грудня нарахували 23 атаки на даному відтинку фронту.

Голова військової міської адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш розповів про нову тактику, яку почали застосовувати росіяни на другому місяці штурмів. З його слів, тепер вони атакують точково, зосередивши певні сили на невеликих ділянках лінії боїв.

Бійці 47 ОМБр ЗСУ показали, як протидіють атакам росіян. На одному з відео — знищення російського танка Т-90М, якому приварена згори захисна решітка не допомогла встояти проти FPV-дрона з вибухівкою.