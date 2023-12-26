Знищення ВДК "Новочеркасск": відомо, який вантаж міг бути у кораблі, — Повітряні сили (відео)

За словами Юрія Ігната, на знищеному кораблі могли бути, окрім боєприпасів, ударні дрони, які окупанти використовують для обстрілів України. Однак поки що всі деталі спецоперації не повідомлятимуться.

У знищеному в ніч на 26 грудня кораблі ВДК "Новочеркасск" могла перебувати велика кількість вантажу призначеного для російської армії, зокрема і ударні дрони Shahed. Про це в ефірі телемарафону розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, раніше повідомлялося, що саме цим кораблем РФ перевозила іранські дрони "Shahed", якими систематично завдають ударів по території України. Втім, поки що деталей про знищення ворожого корабля не буде.

Власне, саме такими кораблями перевозять особовий склад, боєприпаси та військову техніку. Юрій Ігнат пояснив, що більше інформації про те, що саме перевозили у кораблі та деталі спецоперації можуть розповісти у розвідці.

Також зазначається, що над спецоперацією працювати всі українські спецслужби, а на завершальному етапі корабель знищили Повітряні сили.

Таймкод: 31:58

Атака по ВДК "Новочеркасск" у Криму: що відомо

Про знищення десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Новочеркасск" у Повітряних силах ЗСУ повідомили 26 грудня. Зазначалося, що ворожий корабель у Феодосії було атакували крилатими ракетами великої дальності у ніч на 26 грудня близько 02:30.

У Росії підтвердили ураження свого корабля. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що внаслідок удару одна людина загинула, поранення отримали ще двоє осіб. Також відомо, що після атаки на території порту виникнула пожежа. Загалом повідомлялося про пошкодження шести будівель.

Тим часом російські Telegram-канали повідомляли, що після нічної атаки з прилеглих будинків було евакуйовано понад 350 мешканців. Зазначалося, що окрім будинків постраждав і залізничний вокзал, через що окупанти змінили розклад поїздів.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ після удару по кораблю з бухти Феодосії пішли два кораблі РФ. Втім невідомо, які саме кораблі Чорноморського флоту було виведено з порту. Однак імовірно йдеться про один військовий корабель та один військовий катер.