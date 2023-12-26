Удар по бухті у Феодосії: окрім ВДК "Новочеркасcк" затонуло ще одне судно (супутникові знімки)

За інформацією журналістів, частково під воду пішов й старий навчально-тренувальний корабель "УТС-150".

Зʼявились перші супутникові знімки знищеного у вівторок, 26 грудня, великого десантного корабля "Новочеркасск" у Феодосії, що на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє проєкт журналістських розслідувань "Схеми".

На фото від Planet Labs, які опинилися у розпорядженні журналістів, можна побачити, що внаслідок удару тактичною авіацією Повітряних сил ЗСУ, окрім ВДК "Новочеркасск" частково затонуло й ще одне судно.

Як вважає "Радіо Свобода", це старий навчально-тренувальний корабель "УТС-150", який можна спостерігати на фото з порту як мінімум з 2007 року.

Для порівняння використали знімок порту у Феодосії за 5 грудня 2023 року.

Порт у Феодосії 5 грудня 2023 року Порт у Феодосії 26 грудня 2023 року

Удар по ВДК "Новочеркасск": що відомо

У ніч на 26 грудня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Підтверджено ураження корабля "Новочеркасск" зі складу Чорноморського флоту Росії тактичною авіацією Повітряних сил ЗСУ.

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін був проінформований про проведений удар.

Фотографії пошкодженого судна з'явилися в соціальних мережах. На знімках видно лише чорні обвуглені уламки судна.

Юрій Ігнат, представник Повітряних сил України, назвав удар по ВДК "Новочеркасск" ключовою подією минулої ночі. За його словами, знищене вороже судно поповнить ескадру Чорноморського флоту Росії, очолювану потопленим раніше флагманом "Москва".

На борту ВДК "Новочеркасск" могло бути до 2000 Shahed

Полковник запасу Петро Черник розповів в ефірі національного телемарафону, що потужна детонація на кораблі "Новочеркасск", спричинена, ймовірно, знищенням ударних дронів типу Shahed. За його словами, ЗС РФ могли втратити близько двох тисяч БПЛА.

Нагадаємо, у "Крим.Реалії" повідомили, що бухту у Феодосії, що в окупованому Криму, залишили два російські кораблі після удару по великому десантному кораблю "Новочеркасск".