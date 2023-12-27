ЗСУ можуть залишити нові позиції: в ISW розповіли про наслідки наступів РФ (карта)

За словами аналітиків, у міру зростання невеликих просувань російських військ командування, можливо, вирішить відвести сили з позицій, що перебувають під загрозою і які менш значущі в оперативному плані.

Локальні наступальні операції російських військ продовжують чинити тиск на Сили оборони в багатьох районах фронту на сході. Згодом це може призвести до тактичного просування ЗС РФ. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 26 грудня.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що утримання української території є важливим, але водночас для Сил оборони в пріоритеті зберегти особовий склад. За словами Залужного, у найближчі два-три місяці російські війська можуть повторити в Авдіївці те, що сталося в Бахмуті. І спробувати досягти тактичних успіхів шляхом штурмових атак із великими втратами протягом тривалого періоду.

Карта боїв у районі Авдіївки

У такому разі Силам оборони доведеться відступити, щоб зберегти особовий склад і пізніше звільняти залишений населений пункт. Російські війська проводять наземні операції, подібні до бахмутської, під час локальних наступів по всій східній Україні. Хоча масштаб все ж таки менший порівняно з діями ПВК "Вагнер" під час битви за Бахмут. Ці наступальні операції продовжуватимуть чинити тиск на українські сили, що обороняються, і приносити обмежені тактичні результати. У міру зростання невеликих просувань РФ будуть можливими тактичні сценарії, за яких українське командування могло б відвести сили з позицій, що перебувають під загрозою і які менш значущі в оперативному плані. Якщо командування вирішить, що збереження особового складу є більш доцільним.

Нагадаємо, що РФ отримають тактичну перевагу над ЗСУ після захоплення Мар'їнки.

Також повідомлялося, що на борту ВДК "Новочеркаськ" були ракети "Калібр" і кориговані авіабомби.