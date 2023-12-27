Обмеження прав: законопроєкт про посилення мобілізації можуть відправити на доопрацювання, — ЗМІ

На думку депутатів, обмеження певних державних та фінансових послуг для ухилянтів, яке пропонують у документі, тягне за собою економічні ризики.

Депутати Верховної Ради України сумніваються в необхідності прийняття жорстких норм щодо мобілізації, тож законопроєкт, радше за все, відправлять на доопрацювання. Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Так, 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради два законопроєкти: про удосконалення мобілізації і військового обліку та про посилення відповідальності за військові порушення. Видання з посиланням на співрозмовників у фракціях "Слуга народу" та "Голос" пише, що ймовірні дати першого голосування щодо законопроєкту — 10-14 січня, а ухвалити закон загалом його планують до кінця січня або на початку лютого.

Один із співрозмовників Forbes впевнений, що законопроєкт відправлять на доопрацювання, оскільки він може не набрати достатньо голосів. Причина цього — багато спірних моментів, зокрема, йдеться про обмеження прав військовозобов'язаних, електронні повістки та мобілізацію осіб з інвалідністю.

Проте не виключено, що депутатів із президентської політсили все ж спробують переконати підтримати закон, припускає депутатка з оборонного комітету Соломія Бобровська ("Голос").

На думку депутатів, обмеження певних державних та фінансових послуг для ухилянтів, яке пропонують у документі, тягне за собою економічні ризики. Нардеп від "Слуги народу", голова комітету з питань економрозвитку Дмитро Наталуха зазначив, що після ухвалення законопроекту в поточній редакції значна частина населення захоче припинити контакт із державою, що матиме вкрай негативний ефект для економіки України.

Питання до мобілізаційних законопроєктів Кабміну є не лише у нардепів. Як зазначає юрист практики безпеки бізнесу в Juscutum В’ячеслав Мироненко, суттєві обмеження прав і свобод громадян – найбільш контраверсійна норма.

"Правовий підхід підказує, що такі радикальні заходи повинен застосовувати виключно суд", – каже він.

Нагадаємо, що Фокус писав, що новий законопроєкт про мобілізацію змінює підхід до видачі повісток, а також автоматично робить ухилянтами всіх військовозобов'язаних, хто вчасно не з'явиться в ТЦК оновити дані. Таким громадянам хочуть блокувати банківські рахунки і позбавляти водійських прав.

Раніше повідомлялося, що для посилення мобілізації, за словами президента України, потрібно 500 млрд грн . Така сума потрібна, щоб призвати до лав ЗСУ півмільйона осіб, про що просять у Генштабі.