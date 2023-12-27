"Воззʼєднання неминуче": Сі Цзіньпін висловився щодо долі Тайваню напередодні виборів

За словами китайського лідера, вони рішуче будуть перешкоджати будь-кому, хто спробує завадити "воззʼєднанню" у будь-який спосіб. На Тайвані тим часом скоро відбудуться президентські вибори.

На Тайвані в січні 2024 року пройдуть вибори. На передодні них лідер Китаю Сі Цзіньпін знову заявив, що Тайбей чекає неминуче возз'єднання. Про це повідомляє CNN

26 грудня Сі Цзіньпін під час промови з нагоди 130-ї річниці від Дня народження засновника Китайської Народної Республіки Мао Цзедуна заявив, що воззʼєднання Китаю з Тайванем є неминучим шляхом розвитку.

"Здійснення повного возз'єднання з батьківщиною є неминучим ходом розвитку, справедливим і таким, чого хоче народ. Батьківщина повинна і буде возз'єднана", — заявив Сі.

У виданні зазначають, що остання заява Сі Цзіньпіна підтвердила попередні заяви Китаю щодо повернення під контроль острова. Проте зараз промова мала особливе значення, бо за кілька тижнів на Тайвані будуть відбуватись президентські вибори. Згідно з опитуваннями, Лай Чінте, який нині є віцепрезидентом Тайвані, займає першу позицію серед інших кандидатів. Лай Чінте вважають наступником нинішньої президентки Цай Інвень і його "відверто ненавидять китайські чиновники".

Інші кандидати Хоу Юй-Ї від Гоміндану та Ко Вень-цзе від Тайванської народної партії мають меншу підтримку. Їх вважають прихильниками тісніших відносин з Пекіном.

"(Ми повинні) сприяти мирному розвитку транскордонних зв'язків і рішуче перешкоджати будь-кому у спробах відокремити Тайвань від Китаю в будь-який спосіб", — продовжив Сі Цзіньпінь.

Журналісти називають таку фразу очевидним попередженням для США. Заявляється, що те саме сказав Сі Цзіньпінь під час зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, 20 грудня ВМС Китаю отримали новий десантно-штурмовий корабель Type 075, який можуть використати для висадки на Тайвань.

Також ЗМІ писали, що Сі Цзиньпін заявив Байдену, що Китай воззʼєднається з Тайванем "мирним шляхом".