Поставки F-16: перші винищувачі прибувають в Україну, — Newsweek

За даними журналістів, перші літаки можуть бути в Україні вже наступного тижня. Модернізовані винищувачі F-16 мають простіше управління, ефективне обладнання для попередження і придушення радіолокації.

Перші 18 винищувачів F-16, які Нідерланди зобов'язалися поставити Україні, прибудуть до Румунії наступного тижня. Пілоти ВПС України вже проходять підготовку на цих літаках у румунській авіабазі в Констанці. Про це 27 грудня повідомляє Newsweek Romania.

Ці F-16 є модернізованими версіями ранніх моделей F-16, які були випущені в 1980-х роках. Вони оснащені більш потужними двигунами, модернізованими системами управління озброєнням і радаром APG-66V2. Вони належать до варіанту F-16A/B Mid-Life або MLU, модернізованого початку 1980-х років, з оновленою вартістю понад 113 мільйонів доларів за одиницю, а також додатковими витратами на технічну переоснащеність.

Винищувачі MLU, які використовуються кількома європейськими ВПС, включно з нідерландськими, данськими та норвезькими, оснащені радаром APG-66V2 компанії Northrop Grumman. Він надає можливість відстежувати кілька цілей одночасно. Апгрейд APG-66 до нового APG-83 компанії Northrop, використовуваного ВПС США, дає змогу відстежувати десятки цілей одночасно і коштує понад 2 мільйони доларів.

Як зазначають журналісти, порівнюючи радянські та українські винищувачі, F-16 має прості управління, ефективне обладнання для попередження і придушення радіолокації. За певних умов він здатний відстежувати й атакувати повітряні цілі ракетами AIM-120 на відстані понад 50 миль, що істотно перевершує можливості МіГів і Су з керовані ракетами Р-27.

Однак найкращі винищувачі ВПС Росії, МіГ-31 і Су-35, можуть вражати повітряні цілі на більш далекій відстані, використовуючи ракети Р-37, залишаючись серйозною загрозою для українських F-16, зазначає видання.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен наголосила, що прибуття F-16 дасть змогу Україні краще захиститися від потенційних атак з боку Росії.

Нагадаємо, 22 грудня стало відомо, що Нідерланди готують першу партію винищувачів F-16 для виправляння в Україну. Як повідомив цього ж дня президент України Володимир Зеленський, до відправлення готують партію з 18 машин.