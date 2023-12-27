Бачить "нацистські стадіони": Ердоган порівняв прем'єра Ізраїлю з Гітлером (відео)

Президент Туреччини ні слова не сказав про напад ХАМАС на Ізраїль, внаслідок якого загинули тисячі людей. Натомість вигадав 100 журналістів, які начебто загинули через спробу "розказати правду".

У секторі Гази Ізраїль чинить "звірства" проти населення регіону. На "звірства" спокійно дивляться у міжнародних інституціях і навіть виділяють на це значні кошти. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу діє так само, як діяв очільник нацистів Адольф Гітлер. Порівняння Нетаньягу з Гітлером озвучив президент Туреччини Реджеп Таїр Ердоган під час публічного виступу, опублікованого порталом Anadolu.

Ердоган виступив перед турецькими науковцями під час вручення премії "TÜBİTAK & TÜBA", повідомили журналісти. Під час виступу, який тривав близько години, він торкнувся політичних питань, зокрема, розкритикував дії Ізраїлю в секторі Гази.

На думку турецького очільника події в Газі стали "лакмусовим папірцем", який дав можливість виявити усіх прихильників Ізраїлю на Заході — в ООН, ЄС, серед журналістів. З його слів, у палестинському анклаві "були розстріляні всі цінності людства". Після цього він згадав "нацистські стадіони" і риторично запитав, що сказав би на це лідер німецьких нацистів Адольф Гітлер.

Президент Туреччини заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу майже нічним не відрізняється від Гітлера. Різниця полягає лише у масштабах — Нетаньягу, впевнений Ердоган, отримав більше грошей, ніж колишній лідер Німеччини.

"Чим ви відрізняєтесь від Гітлера? Чи дії Нетаньяху менші за дії Гітлера? Ні. На даний момент Гітлер не був таким багатим, як цей", — сказав він.

На завершення теми турецький політик повідомив, що начебто було убито 100 журналістів, які хотіли розповісти "правду", бо "намагалися оголосити світові про варварство в Газі".

За кілька годин на виступ Ердогана відреагував Біньямін Нетаньягу — його коментар опублікований у соцмережі X (раніше — Twitter). Політик нагадав про геноцид, який чинить Ердоган проти курдів, і про журналістів, які сидять у турецьких тюрмах. Поки Армія оборони Ізраїлю бореться з терористами ХАМАС, турецький президент приймає у себе лідерів терористів, зауважив очільник уряду Ізраїлю.

Війна в Ізраїлі — деталі

Зазначимо, бойові дії у секторі Гази почались після того, як терористи ХАМАС напали на Ізраїль, убили більш як 2 тисячі людей та викрали близько 200 мирних ізраїльтян. Командування ЦАХАЛ оголосило військову операцію, метою якої стало повне знешкодження спільноти злочинців, які діяли у палестинському анклаві. До кінця листопада ізраїльські військові взяли під контроль північ сектора і оголосили про тимчасове припинення вогню, під час якого було звільнено певну кількість заручників.

Нагадуємо, у грудня в ЦАХАЛ показали мережу тунелів, створених терористами ХАМАС під кварталами сектору Гази. Після цього військові почали спецоперацію зі знищення підземних споруд: їх спершу відсканували, що відшукати ватажків і штаби.