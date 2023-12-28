Путін сказав Сі Цзіньпіну, що збирається воювати з Україною п'ять років, – ЗМІ

На думку журналістів, слова російського президента про "п'ятирічну війну" є ключем до розуміння низки подій у відносинах РФ і Китаю.

У березні 2023 року президент Російської Федерації Володимир Путін сказав голові Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіну, що має намір вести війну з Україною щонайменше п'ять років. Про це пише Nikkei Asia з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що в такий спосіб російський президент підбив підсумок ситуації, яка на той момент не була сприятливою для Росії, і запевнив китайського лідера, що в кінцевому підсумку Москва вийде переможцем.

Автори публікації також вважають, що заяву Путіна можна розглядати як попередження для Сі, щоб він не змінював свою позицію щодо Росії. На їхню думку, слова президента РФ є ключем до розуміння низки подальших подій у відносинах Пекіна і Москви.

Як зазначають журналісти, Сі, ймовірно, не може повністю довіряти словам Путіна про "п'ятирічну війну". У зв'язку з цим Пекін вжив заходів, спрямованих на захист власних інтересів, щоб послабити свою залежність від результату війни в Україні.

До таких заходів належить "мирна місія" Китаю в Європі. На думку авторів статті, цей крок продемонстрував "тонкий зсув" у позиції Сі щодо Москви, а також показав, що Китай відкинув заяву Путіна про "п'ять років".

У виданні підкреслили, що затягування війни на згаданий термін не вигідне КНР, оскільки тоді Пекін опиниться під сильнішим тиском Європи, а китайській економіці буде завдано шкоди.

Нагадаємо, 26 грудня Сі Цзіньпін під час промови з нагоди 130-ї річниці від дня народження засновника Китайської Народної Республіки Мао Цзедуна заявив, що возз'єднання Китаю з Тайванем є неминучим шляхом розвитку.

Раніше, 25 жовтня, ЗМІ повідомили, що Володимир Путін і Сі Цзіньпін зближуються в рамках військового альянсу. Таким чином, Росія і Китай розглядають себе, як партнерів у військовому відношенні, якій буде представляти найбільшу загрозу для США.