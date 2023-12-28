"Будемо дуже раді": Бразилія не заарештовуватиме Путіна в разі його візиту

За словами дипломата Мауро Вієйра, незважаючи на те, що в Бразиліа було підписано Римський статут, мають бути правила, які дозволили б президенту іншої країни їх обійти.

Якщо президент Росії Володимир Путін зважиться приїхати до Бразилії, тоді, найімовірніше, буде ухвалено рішення не заарештовувати його. Про це заявив міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра в інтерв'ю місцевій службі ВВС.

За його словами, незважаючи на те, що Бразиліа підписувала Римський статут, який передбачає арешт глави Кремля після відповідного рішення Міжнародного кримінального суду, там не збираються цього робити.

У Бразилії наступного року пройде саміт G20, куди також запрошена Росія, адже все ще є країною-учасницею. Туди запрошують приїхати Володимира Путіна, про що розповів глава МЗС.

"Ми повинні розглядати це в кожному конкретному випадку. Завжди, навіть у правилах МКС, є режим для глав держав, який ми повинні вивчити. Якщо він (Путін — ред.) захоче приїхати, ми будемо дуже раді його присутності на зустрічах у Бразилії", — заявив Мауро Вієйра.

Окремо він додав, що Бразиліа не проявлятиме жодної ініціативи, щоб арешт очільника Кремля на території іншої країни все ж таки відбувся. Для цього має бути відповідне рішення, розповідає бразильський дипломат, однак про що саме йдеться він не уточнив.

"Я не знаю. Не думаю, що це можливо. Я також сподіваюся, що ні. Я не знаю. Ми не будемо проявляти жодної ініціативи, щоб це сталося", — продовжив Мауро Вієйра.

Нагадаємо, 4 грудня президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що Володимира Путіна покличуть на саміт країн G20 до Бразилії, але там його можуть заарештувати. Бразиліа є учасником конвенції Міжнародного кримінального суду і несе відповідальність за її дотримання.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині, пов'язаному з незаконною депортацією сотень дітей з України.