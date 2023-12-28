Реалізація Air Policing: Польща ставить на свої літаки FA-50 нове озброєння

Навчально-бойові літаки FA-50, озброєні ракетами AIM-9 Sidewinder, зможуть виконувати завдання зі спостереження за повітряним простором.

Польща має в розпорядженні винищувачі F-16, але прагне посилити повітряну оборону використовуючи навчально-бойові літаки FA-50. З цією метою для польських ВПС озброюють ці літаки ракетами AIM-9 у різних модифікаціях, щоб повністю забезпечити потреби повітряних сил, включно із завданнями з охорони повітряного простору. Про це заявив прессекретар Агентства озброєнь Гжегож Полак в інтерв'ю Defence 24.

Щоб посилити бойову авіацію, Польща закуповує ракети AIM-9 Sidewinder у різних варіантах — це означає, що на додаток до новітніх AIM-9X, які стоять на озброєнні польських F-16, закуповують і старіші версії цих ракет. За словами польського чиновника, з цими ракетами FA-50 зможе виконувати завдання зі спостереження за повітряним простором — Air Policing.

Полак також нагадав, що літаки в просунутішій версії FA-50PL, яка має, зокрема, радар Phantom Strike з активним електронним скануванням, будуть від самого початку адаптовані для використання ракет AIM-9X, вже наявних на озброєнні ВПС.

Крім того, в кінцевому підсумку планується адаптувати нинішні літаки FA-50GF до конфігурації FA-50PL. Ба більше, вже зараз польські FA-50 здатні нести деяке озброєння класу "повітря-земля", аналогічне тому, що вже є та використовується на винищувачах F-16.

Експерти з цього приводу зазначили, що навчально-бойові літаки FA-50 значною мірою сумісні з F-16, тому частина їхнього основного озброєння взаємозамінна. Старі версії ракет Sidewinder можна буде отримати в країнах, де вони ще є, а запаси інших типів озброєння будуть поповнюватися паралельно.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у жовтні повідомив, що до кінця польські ВПС отримають загалом 12 навчально-бойових літаків FA-50. Загалом Польща замовила у Південній Кореї 48 таких машин.