Проєкт FrankenSAM: в Україні вже працюють гібридні комплекси ППО, — Камишін (відео)

Профільний міністр пояснив, йдеться про радянські системи протиповітряної оборони, у які інтегрують частини західних комплексів.

В Україні вже працюють гібридні засоби протиповітряної оборони, які розробили у межах спільного із США проєкту FrankenSAM. Про це під час брифінгу "Результати діяльності Мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік" розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

За його словами, гібридні системи ППО є швидким рішенням та уже розроблено п’ять таких проєктів. Так, якщо розробка комплексу протиповітряної оборони займає близько 3-4 років, то "гібридні" рішення ми отримуємо вже.

Олександр Камишін наголосив, що Україна створює новий ринок, куди можуть зайти партнери, адже Україна може у короткі терміни посилити свою ППО, а вони – впроваджувати свої системи на нових ринках.

Йдеться про оновлення в Україні радянських систем протиповітряної оборони у спільному проєкті FrankenSAM. Зокрема, у старі системи інтегрують частини західних комплексів.

У деяких проєктах на системи ППО ставлять контейнери з американськими ракетами, однак також у частині комплексів протиповітряної оборони інтегрують цілі пускові установки США.

Камишін розповів, що розроблені у межах проєкту перші оновлені комплекси ППО уже використовуються в Україні. Окрім того, щомісяця прибуватимуть і інші комплекси.

Проєкт FrankenSAM: що відомо

У жовтні іноземні ЗМІ писали, що у межах проєктом передбачено посилення української ППО. Йшлося про модернізацію радянської установки "Бук" та створення нової системи під ракети Sidewinder.

Повідомлялося, що обидві установки мали надійти в Україну осінню. Також у межах проєкту планується модернізувати системи Hawk, які виводять із озброєння, але для яких є багато боєприпасів.

Як писав The New York Times у жовтні, Україна була готова відправити 17 таких установок "Бук", однак в Америці змогли модернізувати за місяць лише п’ять систем. Завдяки такому проєкту з’явилася можливість отримати додаткові засоби, які заповнять критичні прогалини у ППО України.

Нагадаємо, за словами військового експерта Михайла Жирохова, за рік Україна збільшила кількість комплексів протиповітряної оборони у 2-2,5 раза. Попри це, наявної кількості систем всерівно недостатньо.

Також 21 грудня секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що найближчим часом Україна отримає додаткові системи. Він сказав, що це будуть потужні системи, однак не зазначив, які саме.