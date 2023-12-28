В Україні засудили молодого переселенця, який не захотів служити у ЗСУ: що сталося

Чоловік успішно пройшов медогляд та підписав повістку, але не прийшов у ТЦК. Пізніше він пояснив, що хвилювався за батька.

В Україні засудили переселенця, який не захотів служити через страх за батька. Про це відомо з вироку Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 19 грудня.

Уродженець села Лозанівка, ім’я та вік якого невідомі, має статус ВПО. Він стоїть на обліку як військовозобов’язаний та 31 травня пройшов медогляд. ВЛК визнала чоловіка придатним і здоровим, тож того ж дня йому видали під підпис "бойову повістку".

Зранку 6 червня українець мав з’явитись у ТЦК, але, як зазначено у вироку, "умисно не прибув". Це кваліфікували як ухилення від призову.

У суді чоловік повністю визнав свою вину. Він підтвердив, що пройшов медогляд та отримав повістку, але проігнорував її. Ухилянт пояснив, що вчинив так "з особистих міркувань". З його слів, причина неявки була пов’язана з тим, що його батько залишився в окупації.

Суд врахував, що обвинувачений є "особою молодого віку", та призначив йому три роки ув’язнення. Окрім того, українця зобов’язали сплатити 2 868 гривень за почеркознавчу експертизу.

Нагадаємо, на Волині засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації через брак грошей. Українець заявив, що йому не вистачило на проїзд до ТЦК.

У соцмережах з’явились фейки про повістки у "Дії". У Житомирському обласному ТЦК відреагували та пояснили, кому вигідне розповсюдження такої інформації.