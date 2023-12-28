Грудень став найважчим місяцем для бійців на Таврійському напрямку, — Штупун

За словами спікера прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, за кількістю атак, за тиском на українські підрозділи останній місяць цього року став найважчим.

Грудень виявився найскладнішим місяцем для Збройних сил України на Таврійському напрямку. Про це повідомив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що саме останній місяць став найважчим для українських бійців на фронті.

Як зазначив Штупун, російські окупанти продовжують штурмувати Мар'їнку та Авдіївку, незважаючи на численні втрати. Загарбники роблять спроби захопити міста "до терміну".

"Я вважаю, що за кількістю атак, за тиском на наші підрозділи, крайній місяць цього року найважчий", — додав він.

Штупун підтвердив, що українські військові, як і раніше, присутні на півночі Мар'їнки, і наразі противник продовжує обстріли підрозділів Сил оборони з використанням артилерії. При цьому, ЗС РФ посилюють тиск на Новомихайлівку.

Нагадаємо, що в українській розвідці розповідали, що Росія не цінує життя своєї військових, які потрапляють у полон в Україні. Навіть коли Україна першою пропонувала передати тяжкохворих чи поранених окупантів РФ — відмовлялися забирати всіх людей.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ розстріляли трьох полонених 117-ї бригади ЗСУ в районі Роботиного. Українські військові стоять на колінах і їх розстрілюють. Після цього один з окупантів підходить до кожного солдата, що лежить на землі, і ще вистрілює з автомата в голову.