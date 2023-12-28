Німецька громада заблокувала розширення Diehl Defence, що виробляє зброю для України

Міністр оборони Німеччини назвав дії міськради Тройсдорфа безвідповідальною, мова йде не тільки про безпеку України, але й Німеччини.

Зусилля Євросоюзу збільшити виробництво озброєння для допомоги України стикнулося з неочікуваною проблемою в Німеччині. Міська рада Тройсдорфа заблокувала план розширити виробництво провідного виробника Diehl Defence. Про це повідомляє AFP News.

Міськрада Тройсдорфа — містечка на 80 тисяч людей заблокувала плани Diehl Defence з розширення виробничих потужностей. Муніципалітет поблизу Кельна ставить під сумнів здатність ЄС виробляти більше зброї у вирішальний час, пишуть журналісти. Мер Тройсдорфа рідко відіграє роль у міжнародній політиці, але на початку грудня міністр оборони Борис Пісторіус у парламенті закликав очільника міста до відповідальності за гальмування проєкту.

"Тиск великий, бо в Європі та Німеччині є справжня перешкода з боєприпасами", — сказав Пісторіус.

Diehl Defence виробляє запалювальні пристрої до вибухових речовин в ракетах та боєприпасах. Зокрема деталі потрібні для зенітних ракет Iris-T. Обʼєкт у Тройсдорфі є важливою ланкою в намаганнях Європи підтримати Україну, бо потрібно більше боєприпасів.

Через позицію міської влади Diehl Defence бачить під загрозою існування заводу у Тройсдорфі. Виробник хотів придбати землю колишньої збройової компанії Dynamit Nobel, щоб розширити потужності. Але місцева влада хоче переобладнати ділянку під забудову та офісу, бо території знаходиться близько до центру міста й вона розміром з 50 футбольних полів. Дві третини депутатів відмовились дати дозвіл на розширення території. Одна з причин полягає в тому, що виробництво вибухівки потребує великих захисних зон навколо фабрики, яку не можна забудовувати.

"Поставивши під сумнів об’єкт у Тройсдорфі, підривається обороноздатність Федеративної Республіки Німеччина", – заявив Томас Боденмюллер, член ради директорів Diehl Defence.

Позицію міської влади розкритикувала й голова комітету з питань оборони нижньої палати Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн.

"Йдеться про Україну, але це також і перш за все про безпеку Німеччини", – пояснила Штрак-Циммерманн.

Нагадаємо, 27 грудня ЗМІ писали, що Німеччина експортувала рекордний обсяг зброї в світі завдяки постачанням Україні.

4 грудня в Повітряних силах заявили, що німецькі Gepard показали найкращу результативність у збитті російських безпілотників.