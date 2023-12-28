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Німецька громада заблокувала розширення Diehl Defence, що виробляє зброю для України

виробництво хброї
Зенітні ракети до ППО

Міністр оборони Німеччини назвав дії міськради Тройсдорфа безвідповідальною, мова йде не тільки про безпеку України, але й Німеччини.

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Зусилля Євросоюзу збільшити виробництво озброєння для допомоги України стикнулося з неочікуваною проблемою в Німеччині. Міська рада Тройсдорфа заблокувала план розширити виробництво провідного виробника Diehl Defence. Про це повідомляє AFP News.

Міськрада Тройсдорфа — містечка на 80 тисяч людей заблокувала плани Diehl Defence з розширення виробничих потужностей. Муніципалітет поблизу Кельна ставить під сумнів здатність ЄС виробляти більше зброї у вирішальний час, пишуть журналісти. Мер Тройсдорфа рідко відіграє роль у міжнародній політиці, але на початку грудня міністр оборони Борис Пісторіус у парламенті закликав очільника міста до відповідальності за гальмування проєкту.

"Тиск великий, бо в Європі та Німеччині є справжня перешкода з боєприпасами", — сказав Пісторіус.

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Diehl Defence виробляє запалювальні пристрої до вибухових речовин в ракетах та боєприпасах. Зокрема деталі потрібні для зенітних ракет Iris-T. Обʼєкт у Тройсдорфі є важливою ланкою в намаганнях Європи підтримати Україну, бо потрібно більше боєприпасів.

Через позицію міської влади Diehl Defence бачить під загрозою існування заводу у Тройсдорфі. Виробник хотів придбати землю колишньої збройової компанії Dynamit Nobel, щоб розширити потужності. Але місцева влада хоче переобладнати ділянку під забудову та офісу, бо території знаходиться близько до центру міста й вона розміром з 50 футбольних полів. Дві третини депутатів відмовились дати дозвіл на розширення території. Одна з причин полягає в тому, що виробництво вибухівки потребує великих захисних зон навколо фабрики, яку не можна забудовувати.

"Поставивши під сумнів об’єкт у Тройсдорфі, підривається обороноздатність Федеративної Республіки Німеччина", – заявив Томас Боденмюллер, член ради директорів Diehl Defence.

Позицію міської влади розкритикувала й голова комітету з питань оборони нижньої палати Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн.

"Йдеться про Україну, але це також і перш за все про безпеку Німеччини", – пояснила Штрак-Циммерманн.

Нагадаємо, 27 грудня ЗМІ писали, що Німеччина експортувала рекордний обсяг зброї в світі завдяки постачанням Україні.

4 грудня в Повітряних силах заявили, що німецькі Gepard показали найкращу результативність у збитті російських безпілотників.