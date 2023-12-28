Немецкая община заблокировала расширение Diehl Defence, производящая оружие для Украины

Министр обороны Германии назвал действия горсовета Тройсдорфа безответственным, речь идет не только о безопасности Украины, но и Германии.

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Усилия Евросоюза увеличить производство вооружения для помощи Украине столкнулось с неожиданной проблемой в Германии. Городской совет Тройсдорфа заблокировал план расширить производство ведущего производителя Diehl Defence. Об этом сообщает AFP News.

Горсовет Тройсдорфа — городка на 80 тысяч человек, заблокировал планы Diehl Defence по расширению производственных мощностей. Муниципалитет вблизи Кельна ставит под сомнение способность ЕС производить больше оружия в решающее время, пишут журналисты. Мэр Тройсдорфа редко играет роль в международной политике, но в начале декабря министр обороны Борис Писториус в парламенте призвал главу города к ответственности за торможение проекта.

"Давление большое, потому что в Европе и Германии есть настоящая проблема с боеприпасами", — сказал Писториус.

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Diehl Defence производит зажигательные устройства к взрывчатым веществам в ракетах и боеприпасах. В частности детали нужны для зенитных ракет Iris-T. Объект в Тройсдорфе является важным звеном в попытках Европы поддержать Украину, потому что нужно больше боеприпасов.

Из-за позиции городских властей Diehl Defence видит под угрозой существование завода в Тройсдорфе. Производитель хотел приобрести землю бывшей оружейной компании Dynamit Nobel, чтобы расширить мощности. Но местные власти хотят переоборудовать участок под застройку и офис, потому что территория находится близко к центру города и она размером с 50 футбольных полей. Две трети депутатов отказались дать разрешение на расширение территории. Одна из причин заключается в том, что производство взрывчатки требует больших защитных зон вокруг фабрики, которую нельзя застраивать.

"Поставив под сомнение объект в Тройсдорфе, подрывается обороноспособность Федеративной Республики Германия", — заявил Томас Боденмюллер, член совета директоров Diehl Defence.

Позицию городских властей раскритиковала и председатель комитета по вопросам обороны нижней палаты Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

"Речь идет об Украине, но это также и прежде всего о безопасности Германии", — пояснила Штрак-Циммерманн.

Напомним, 27 декабря СМИ писали, что Германия экспортировала рекордный объем оружия в мире благодаря поставкам Украине.

4 декабря в Воздушных силах заявили, что немецкие Gepard показали лучшую результативность в сбивании российских беспилотников.