Туреччина успішно випробувала важку торпеду AKYA: військові задоволені результатом (фото)

Платформою для випробувань виступив підводний човен TCG Preveze, який нещодавно було модернізовано вітчизняною системою бойового управління MÜREN.

У Східному Середземномор'ї ВМС Туреччини успішно провели перше бойове випробування важкої торпеди нового покоління AKYA вітчизняного виробництва. Як повідомило 27 грудня в соціальних мережах Міністерство оборони країни, торпеда "з високою точністю вразила ціль і знищила її за дуже короткий час".

Загалом турецькі військові залишилися задоволені результатами випробувань. За словами представників Міноборони, в оборонній промисловості Туреччини було подолано новий рубіж, а військово-морські сили країни набули величезної потужності.

Повідомляється, що в якості платформи виступив підводний човен TCG Preveze (S-353). Як повідомили оглядачі Naval News, це провідна субмарина турецьких морських сил, яка нещодавно була модернізована вітчизняною системою бойового управління MÜREN в рамках проєкту "MÜREN PREVEZE". Метою торпеди став буксир класу Navajo, що служив протягом десятиліть турецьким ВМС і ВМС США.

Трецька торпеда AKAYA і підводний човен TCG Preveze

Експерти зазначають, що ціль було успішно уражено через кілька хвилин після запуску AKYA, яка була оснащена реальною боєголовкою виробництва компанії Roketsan.

Що відомо про торпеду

AKYA — важка торпеда нового покоління, що запускається з підводних човнів для ураження підводних і надводних цілей різних типів. Це високошвидкісна торпеда великої дальності, повністю автономна або керована оптоволоконним кабелем і оснащена активно-пасивною гідролокаційною головкою самонаведення.

Крім того, AKYA оснащена системою управління вихровими потоками для ураження надводних цілей. Причому за оцінками експертів, параболічна конструкція носа AKYA, датчик самонаведення і конфігурація бойової частини вагою до 380 кг свідчать про те, що торпеду розроблено насамперед для ураження надводних цілей.

Трецька торпеда AKAYA під час випробувань

Перші випробування торпеди без бойової частини було проведено ще 2013 року. Результати теж були задовільними. Турецьке командування планувало використовувати нову торпеду як альтернативу торпедам Mk14, Mk23, Mk37 Mod 2, Mk37 Mod 3, SST-4 Mod 0 і Mk24 Mod 2 TigerFish ВМС Туреччини.

Технічні характеристики:

дальність — 50+ км;

швидкість — 45+ вузлів;

детонатор — безконтактний, ударний;

боєголовка — нечутлива боєголовка з підводним ударним ефектом;

наведення — активно-пасивна головка самонаведення з можливістю акустичної протидії і системою самонаведення за слідом;

режим наведення — самонаведення, бортове наведення по оптоволоконному кабелю;

силова установка: безщітковий електродвигун постійного струму і пропелер зустрічного обертання;

акумулятор: високоенергетична хімічна батарея.

Нагадаємо, 25 травня в Туреччині відбулася церемонія спуску на воду другого підводного човна TCG Hizirreis. На озброєнні субмарини будуть торпеди Mk48 Mod 6AT і DM2A4, а також протикорабельні ракети Sub-Harpoon.