В Туреччині спустили на воду другу субмарину TCG Hizirreis з торпедами та ракетами (фото)

До 2028 року турецькі ВМС отримуватимуть по одній субмарині щороку за домовленістю з німецьким виробником.

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Військово-морські сили Туреччини спустили на воду другий підводний човен TCG Hizirreis типу Type 214. Про це повідомляє пресслужба турецьких ВМС.

25 травня в Туреччині відбулася церемонія спуску на воду субмарину, яку виробляла корабельня Howaldtswerke-Deutsche Werft. Підводний човен типу Type 214 отримав назву Hizirreis. Контракт на виробництво було підписано ще у 2009 році між Турецькою оборонною промисловістю та німецькою компанією Thyssen Krupp Marine Systems. ВМС Туреччини мають отримати 6 підводних човнів, з повітронезалежною силовим агрегатом (AIM).

Проєкт Type-214 — це німецька розробка дизельних підводних човнів. Субмарини цього проєкту продавалися в Португалію, Південну Корею та Грецію, з якою Анкара має погані стосунки. Машини створені для патрулювання акваторії в прибережній морській зоні.

Перша субмарина з назвою TCG Pororeis нині проходить випробування в турецьких ВМС. Планується. що в цьому році її приймуть на озброєння. Згідно з контрактом, щорічно ВМС Туреччини мають отримувати по одній субмарині, щоб до 2028 виконати замовлення.

На озброєнні в турецьких субмаринах будуть:

торпеди Mk. 48 Mod 6AT та DM2A4;

протикорабельні ракети Sub-Harpoon;

морські мини.

Окрім цього в майбутньому в субмарини планують інтегрувати турецькі торпеди Akya та ракети Atmaca.

Нагадаємо, 24 травня в Туреччині відбулися випробування нової лазерної ракети для дронів, яку запускатимуть лазерним променем.

23 травня в Туреччині провели успішний запуск балістичної ракети Tayfun з дальністю 1000 км.