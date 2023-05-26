В Турции спустили на воду вторую субмарину TCG Hizirreis с торпедами и ракетами (фото)

До 2028 года турецкие ВМС будут получать по одной субмарине каждый год по договоренности с немецким производителем.

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Военно-морские силы Турции спустили на воду вторую подлодку TCG Hizirreis типа Type 214. Об этом сообщает пресс-служба турецких ВМС.

25 мая в Турции прошла церемония спуска на воду субмарины, которую производила верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft. Подлодка типа Type 214 получила название Hizirreis. Контракт на производство был подписан в 2009 году между Турецкой оборонной промышленностью и немецкой компанией Thyssen Krupp Marine Systems. ВМС Турции должны получить 6 подлодок, с воздухонезависимым силовым агрегатом (AIM).

Проект Type-214 – это немецкая разработка дизельных подлодок. Субмарины этого проекта продавались в Португалию, Южную Корею и Грецию, с которой у Анкарой плохие отношения. Машины предназначены для патрулирования акватории в прибрежной морской зоне.

Первая субмарина под названием TCG Pororeis сейчас проходит испытание в турецких ВМС. Планируется, что в этом году ее примут на вооружение. Согласно контракту, ежегодно ВМС Турции должны получать по одной субмарине, чтобы до 2028 года выполнить заказ.

На вооружении в турецких субмаринах будут:

торпеды Mk. 48 Mod 6AT и DM2A4;

противокорабельные ракеты Sub-Harpoon;

морские мины.

Кроме того, в будущем в субмарины планируют интегрировать турецкие торпеды Akya и ракеты Atmaca.

Напомним, 24 мая в Турции прошли испытания новой лазерной ракеты для дронов, которую будут запускать лазерным лучом.

23 мая в Турции провели успешный запуск баллистической ракеты Tayfun с дальностью 1000 км.