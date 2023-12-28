Росія приховала справжню кількість загиблих унаслідок підриву Каховської ГЕС, — AP

Для розслідування журналісти видання поспілкувалися, зокрема, з трьома медичними працівниками, які вели облік жертв в Олешках та однією волонтеркою, яка ховала тіла. Пізніше вона розповіла про погрози від російської поліції.

Російські окупанти умисно приховують фактичну кількість жертв повені в Херсонській області, спричиненої підривом Каховської ГЕС. Зокрема у Олешках втрати становлять щонайменше сотню людей. Про це повідомляє видання Associated Press.

"За шість місяців після катастрофічного вибуху, який зруйнував Каховську дамбу на півдні Херсонської області, розслідування AP виявило, що російська окупаційна влада значно та навмисно занизила кількість загиблих в одному з найруйнівніших періодів 22-місячної війни", — йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією видання, окупаційна влада управляла процесом видачі свідоцтв про смерть, активно вивозила тіла, погрожувала та заважала місцевим медичним працівникам й волонтерам надавати допомогу загиблим.

Після обвалу греблі 6 червня Російська Федерація заявляла, що 59 людей потонули на тимчасово підконтрольній їй території. Однак, як зазначають журналісти, лише в окупованому місті Олешки, населення якого, за оцінками українських військових, до руйнації греблі становило 16 000 осіб, кількість загиблих сягає щонайменше 100 людей.

"Точна кількість загиблих в Олешках, найнаселенішому місті окупованої території до війни, і за його межами, може ніколи не бути відома, навіть якщо українські сили повернуть територію та зможуть провести розслідування на місці", — наголошують журналісти.

Для розслідування журналісти видання поспілкувалися, зокрема, з трьома медичними працівниками, які вели облік загиблих в Олешках та однією волонтеркою, яка ховала тіла. Пізніше вона розповіла про погрози від російської поліції.

Також деталями поділилися й два інформатора, які передавали розвідувальні дані з цього району Службі безпеки України. За їхніми свідченнями, масові поховання були розкопані, а невпізнані тіла забрали і більше їх ніхто не бачив.

"Їхні розповіді свідчать про цілеспрямовану спробу російської влади приховати справжню ціну обвалу дамби, який, як встановила AP, ймовірно, був влаштований саме Москвою. Жителі Олешки бояться, що їхні історії будуть забуті, а їхній дім повільно вмирає", — йдеться у публікації.

Місцеві жителі розповіли журналістам, що впродовж перших трьох днів повені представників окупаційної влади ніде не було видно, очевидно, вони втекли, хоча й просили людей "не хвилюватись".

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни від 27 грудня повідомили, що руйнування військовими Збройних сил Російської Федерації дамби Каховської гідроелектростанції в червні 2023 року затримало перехід Сил оборони України через Дніпро для підтримки українських контрнаступальних операцій.

06 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, унаслідок чого було затоплено найближчі населені пункти. За даними "Укргідроенерго", гідроелектростанція не підлягає відновленню.