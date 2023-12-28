Друзки летіли на десятки метрів: під Авдіївкою FPV-дрон підірвав БТР з росіянами (відео)

Біля бронемашин перебувало близько чотирьох російських військових, свідчить відео. Що з ними сталось після влучання дрона, не відомо.

Російський бронетранспортер (БТР) і танк перебували за кілька кілометрів від позицій ЗСУ у Авдіївці, коли по них влучив FPV-дрон ЗСУ. Внаслідок влучання безпілотника стався вибух, після якого від БТР уціліли лише колеса. Удар по військовій техніці ЗС РФ зафільмували бійці 47 окремої механізованої бригади: відео опублікували у дописі на сторінці Facebook.

Запис зроблено камерою розвідувального дрона, який стежить за діями російських окупантів. У кадр потрапив танк і БТР ЗС РФ, при чому поруч стоять три-чотири російських військових. За мить стається вибух — безпілотник влучив у бронетранспортер. В усі боки розлітаються залишки російської техніки та живої сили. Деякі частинки злітають на десяток метрів у висоту.

Бійці зазначили, що вибух стався завдяки операторам FPV-дронів 47 ОМБр ЗСУ на Авдіївському напрямку. Також написали про свої враження від знищення російського БТР.

"Нам подобається, як воно горить", — ідеться у дописі.

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, ЗС РФ почали посилено атакувати Авдіївку у жовтні 2023 року. Під час перших атак у бій рушили колони бронетехніки та живої сили: їх масово знищувала українська артилерія та FPV-дрони. Поступово ворог змінив тактику, повідомляли ЗМІ — почали так звані "м'ясні штурми", коли російське командування кидало вперед піхотні підрозділи з мінімальною кількістю бронемашин.

Поступово росіянам вдалось досягнути певного просування на північному та південному флангах біля Авдіївки. Зокрема, підступили до села Степового та промзони. Однак на сьогодні українські війська продовжують утримувати плацдарм і протягом 27 грудня відбили більш як 30 російських атак, вказано у звіті Генштабу ЗСУ.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни назвали точки, де росіянам вдалось досягнути певного успіху на Авдіївському напрямку. Також вони розповіли, що ворог знов почав використовувати бронетехніку і атакує підрозділами "Шторм-Z". Водночас тривають російські танкові атаки під Куп'янськом: бійці ЗСУ показали кадри знищення чергової колони військової техніки ЗС РФ.