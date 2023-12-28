Революціонер у світі зброї: помер творець легендарного пістолета Glock

Винахіднику культового пістолета було 94 роки. Його статки 2021 року оцінювали в 1,1 млрд доларів. У Гастона Глока залишилися дружина, дочка і двоє синів.

Австрійський розробник легендарного пістолета і засновник компанії Glock Гастон Глок помер у середу, 27 грудня, у віці 94 років. Про це повідомила пресслужба компанії.

У компанії зазначили, що винахідник культового пістолета не тільки здійснив революцію у світі стрілецької зброї в 1980-х роках, а й зумів зробити бренд Glock світовим лідером в індустрії вогнепальної зброї.

Військові оглядачі War is Boring нагадали читачам, що Компанія Glock вивела полімерний пістолет із ніші в мейнстрим і випустила серію пістолетів, які в підсумку стали золотим стандартом для правоохоронних органів і збройних сил у всьому світі. Про це свідчать цифри — 2020 року компанія досягла історичного рубежу, випустивши понад 20 000 000 пістолетів Glock.

Гастон Глок заснував свою компанію 1963 року, а на початку 1980-х років він розробив нову модель пістолета — Glock 17, який і завоював світову популярність. Буквально через три роки пістолет був узятий на озброєння армії Австрії, а в 1984 році зброя успішно пройшла випробування в НАТО.

Крім чудових характеристик пістолет Glock 17 став відомим тим, що потрапив на кадри культового фільму "Матриця", що додало йому ще більшої популярності.

Незважаючи на блискучий успіх і зростання активів компанії сам Гастон Глок вів досить самітницький спосіб життя. Він рідко з'являвся на людях й більшу частину часу проводив у маєтку на березі озера в Австрії.

Гастон Глок (ліворуч) зі своїм дітищем — пістолетом Glock. Джерело: Reddit

У віці 70 років винахідник і бізнесмен Глок пережив замах, а замовником вбивства виявився його діловий партнер Чарльз Еверт. Виконавцем був уродженець Франції Жак Пешьо — під час нападу він ударив кілька разів Глока по голові гумовим молотком, проте 70-річний чоловік чинив опір і зміг нокаутувати нападника.

Пізніше з'ясувалося, що Глок під час нападу втратив багато крові від завданих ран, але йому вдалося вижити. Його вбивці були покарані — Еверта засудили до 20 років в'язниці, Пешьо отримав 17 років ув'язнення.

Видання Forbes оцінило особисті статки бізнесмена 2021 року в 1,1 млрд доларів. У нього залишилися дружина, донька та двоє синів.

Раніше повідомлялося, що засновник стартапу Gravity Industries Річард Браунінг показав нову розробку - реактивний ранець із пістолетом Glock, який наводиться на ціль автоматично. Система наведення відстежує, куди дивиться оператор поглядом і починає туди стріляти.