Джетпак з автонаведенням: стартап створив реактивний ранець з пістолетом (відео)

Реактивний ранець оснастили автоматичним Glock. Система наведення відстежує, куди дивиться оператор поглядом й починає туди стріляти.

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Засновник стартапу Gravity Industries Річард Браунінг показав нову розробку — реактивний ранець з пістолетом Glock, який наводиться на ціль автоматично. Про це повідомляє The War Zone.

Ідея створити джетпак, озброєного пістолетом з автоматичним наведенням на ціль, яке відбувається за допомогою погляду оператора, звучить занадто "по-голлівудськи". Проте таку реальність продемонстрував Річард Браунінг з джетпаком Daedalus Flight Pack.

Пістолет вмонтували через раму в Daedalus. Шарнір може рухатись вгору-вниз й дуже обмежено, але й з боку вбік. Система відстежує рух голови оператора та його погляд. Постріл робиться за допомогою пристрою в руці оператора. Автори зазначають, що невідомо, яка саме модель пістолета Glock присутня на відео, але він веде постріл в автоматичному режимі. Не виключено, що це Glock G18 калібру 9х19 мм.

Практичність версії з пістолетом Glock є дискусійною. Повністю автоматична модель G18 має високий темп стрільби, але обмежену точність на будь-якій значній відстані. Пістолет на відео має збільшений магазин, який збільшить час для ведення вогню, але не набагато. В теорії військовий з ранцем може застосувати Glock для придушення, коли він здійметься в повітря й буде підлітати до цілі. По приземленню боєць може взяти в руку практичнішу зброю.

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Наразі Daedalus, як і будь-який інший реактивний ранець, може мати обмежену ефективність на полі бою. Під час виконання операції військові абсолютно уразливі до будь-якого вогню, поки вони знаходяться в повітрі. Також збій системи під час польоту може поставити під загрозу життя військового, тому Gravity Industries працюють над інтеграцією парашута в джетпак.

Окреме питання, що робити з джетпаком, коли бійці прибудуть в місце призначення. Носити його — він доволі важкий, залишити й діяти без нього – втратити майже 475 тисяч доларів. Daedalus має 5 міні реактивних двигунів, які дають потужність на 1050 кінських сил. Максимальна швидкість 136 км/год, а час польоту складає 5-10 хвилин.

Нагадаємо, Фокус писав, що у продаж надійшли реактивні ранці JetPack.

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