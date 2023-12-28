В поліції назвали фейком так зване смертельне побиття під час вручення повістки в Білій Церкві

Правоохоронці спростували інформацію про смертельне побиття чоловіка під час вручення повістки в Білій Церкві.

У мережі обговорюють нібито побиття представниками ТЦК хлопця під час вручення повістки. Після зустрічі зі співробітниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки він, якщо вірити повідомленням в соцмережах, опинився в лікарні та наступного дня помер. Білоцерківське районне управління поліції попередило, що ця інформація не відповідає дійсності.

Там повідомили, що правоохоронці не отримували подібних звернень. Представники ТЦК також стверджують, що вказаних ситуацій під час спілкування з мешканцями міста не виникало.

"Повідомляємо, що до поліції подібних повідомлень не надходило. Представники ТЦК також стверджують, що вказаних ситуацій під час спілкування з мешканцями міста не виникало", — заявили правоохоронці.

Поліція закликала громадян перевіряти та поширювати інформацію лише з офіційних джерел.

Інформація про побиття хлопця

Зазначимо, що мережею шириться інформація, що 27 грудня в Білій Церкві представники ТЦК нібито побили хлопця під час вручення повістки.

На Київщині поширюють фейк про побиття чоловіка під час врученні повістки Фото: Скрін

У тексті повідомлень деяких Телеграм-каналів, зокрема, "Біла Церква — без табу" йдеться про те, що працівники ТЦК під час вручення повістки спочатку посварилися із чоловіком, а потім сварка переросла у бійку.

Білоцерківське районне управління поліції спростувало інформацію про побиття

Чоловіку завдали ударів, а наступного дня хлопець нібито "помер у лікарні ім. Сімашко" (у місті Біла Церка є Білоцерківська міська лікарня №2, що розташовано на вул. ім. Ігоря Зінича (колишня ім. Семашка) — ред.).

В Білій Церкві запустили фейк про "вбивство" цивільного працівником ТЦК Фото: Скрін повідомлення

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Як вже зазначалося вище, Білоцерківське районне управління поліції спростувало дану інформацію.

Тим часом в Україні посилять покарання за неявку до ТЦК та СП в разі прийняття нового законопроєкту про мобілізацію.

Адвокатка Катерина Аніщенко заявила, що в разі прийняття законопроєкту про мобілізацію, наслідки для чоловіків, які ухиляються від мобілізації, будуть схожі на ті, які настають, коли громадянин ухиляється від виплати аліментів.

Раніше ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман розповів, що в ЗСУ служить більша кількість жінок у відсотковому співвідношенні, ніж у будь-якій армії країн НАТО.