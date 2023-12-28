Удар по ВДК "Новочеркасcк": у порту був балкер із краденим українським зерном, — ЗМІ

За даними журналістів, судно SAN COSMAS раніше неодноразово було помічено в заходах у захоплені кримські порти й фігурувало в скандалі, пов'язаному з перевезеннями викраденого українського зерна.

Суховантаж, замішаний у нелегальному вивезенні українського зерна, був пошкоджений під час удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії, що в Криму. Про це повідомляє "Крим.Реалії" ("Радіо Свобода").

Суховантаж SAN COSMAS, що йшов під прапором Танзанії, був пошкоджений під час удару по російському великому десантному кораблю "Новочеркасcк" у порту Феодосії. Судно, яке було пришвартоване біля зернового термінала. Журналісти зазначають, що поки що не зрозуміло, чи зазнало судно якихось пошкоджень.

За даними українських ЗМІ, судно SAN COSMAS раніше неодноразово було помічено в заходах до кримських портів і фігурувало в скандалі, пов'язаному з перевезеннями викраденого українського зерна. Судно, яке раніше називалося LAODICEA, було помічено в Чорному морі в супроводі російських військових кораблів.

"Балкер SAN COSMAS змінював назву у 2023 році. Однак номер IMO залишився колишнім: 9274343. Цей самий номер мало судно, неодноразово помічене в заходах у кримські порти", — ідеться в повідомленні ЗМІ.

Балкер SAN COSMAS у порту Феодосії, Крим, 28 грудня 2023 року Фото: реки крыма

Після удару по "Новочеркаську" SAN COSMAS залишився в порту Феодосії. Станом на вечір 28 грудня, судно не покинуло порт.

Удар по ВДК "Новочеркасcк" — що треба знати

У ніч на 26 грудня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Підтверджено ураження корабля "Новочеркасcк" зі складу Чорноморського флоту Росії тактичною авіацією Повітряних сил ЗСУ.

У соціальних мережах з'явилися фотографії, на яких видно, що корабель повністю зруйнований.

Полковник запасу Петро Черник припустив, що потужна детонація на "Новочеркасcку" сталася внаслідок знищення ударних дронів типу Shahed. За його словами, Збройні сили Росії могли втратити близько двох тисяч таких безпілотників.