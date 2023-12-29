"Ми бачили збитки": РФ скоро втратить перевагу над Україною в повітрі, — ЗМІ

За словами аналітика Фредеріка Мертенса, окупанти стурбовані прибуттям в Україну F-16, тому переносять свої чорноморські бази далі від кордону з Україною.

Передача Україні американських винищувачів F-16, імовірно, не призведе до кардинальної зміни перебігу війни, однак може стати загрозою для переваги Російської Федерації в повітрі. Про це пише Newsweek 28 грудня.

Колишній спеціальний радник головнокомандувача України Деніел Райс вважає, що прибуття в Україну західних літаків у великих кількостях має дати Україні перевагу в повітрі та захистити українських військових від ударних вертольотів і крилатих ракет ЗС РФ.

За словами Райса, завдяки F-16 і ракетам, переданим Києву протягом останніх місяців, "кожна російська ціль" на підконтрольній РФ території опиниться в межах досяжності Сил оборони України.

"F-16 дадуть Україні такі необхідні оборонні та наступальні можливості", — сказав журналістам аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс.

Мертенс також вказав на дії РФ, які можуть свідчити про стурбованість Кремля через прибуття в Україну F-16. Наприклад, Москва почала підготовку до переміщення своїх чорноморських баз на схід від України.

"Ми бачили шкоду, яку українські ВПС змогли завдати старими Су-24 та сучасними крилатими ракетами Storm Shadow в Криму. Загроза з боку літаків F-16 буде набагато серйознішою, оскільки ці американські літаки мають правильні інтерфейси для використання західної зброї повною мірою", — зазначив Мертенс.

Нагадаємо, 27 грудня ЗМІ повідомили, що перші 18 винищувачів F-16, які Нідерланди зобов'язалися надати Україні, прибудуть у Румунію наступного тижня. Пілоти ВПС України вже проходять підготовку на цих літаках у румунській авіабазі в Констанці.

Зі свого боку, представник Повітряних сил Юрій Ігнат не підтвердив цю інформацію. За його словами, Україні потрібен "повний комплект" — і літаки, і пілоти, і ремонтники, і озброєння, й інфраструктура.