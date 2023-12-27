Чи є F-16: західні ЗМІ підтвердили прибуття винищувачів в Україну, Ігнат заперечує

Закордонні партнери ще працюють над тим, щоб передати Україні F-16, запевнив Юрій Ігнат. Натомість західні медіа впевнені, що літаки вже воюють в ЗСУ.

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Україна дійсно отримала винищувачі F-16 згідно з домовленостями, укладеними влітку 2023 року з західними партнерами. Літаки вже на українських аеродромах і, можливо, взяли участь у збитті російських військових літаків. Про надання F-16 написали на порталі американського щотижневика Newsweek. Тим часом речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що з отриманням літака не все гаразд.

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Журналісти посилаються на анонімне джерело у США, яке підтвердило їм інформацію про F-16. Інші деталі не наводяться, лише у заголовку вказують, що "припущення зростають".

Як додатковий аргумент, на порталі згадали про масове збиття літаків ЗС РФ, яке сталось протягом останнього тижня. Зокрема, нарахували вісім повітряних суден, які з невідомих причин упали на землю над різними окупованими регіонами України і над Чорним морем.

Юрій Ігнат при цьому продовжує наполягати, що українські військові ще не воюють на західних винищувачів — про це він сказав у ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Готують, ще не передали. Все відбувається планомірно, як передбачено в домовленостях з нашими партнерами в рамках коаліції", — сказав Ігнат, відповідаючи на питання журналістів щодо отримання 18 літаків від Данії.

Зі слів речника Повітряних сил, Україні потрібен "повний комплект" — і літаки, і пілоти, і ремонтники, і озброєння, і інфраструктура. Над цим партнери поступово працюють, однак винищувачів все ще немає.

"Найближчим часом навряд такий варіант можливий", — заявив він.

F-16 для Україн — деталі

Зазначимо, влітку 2023 року Україна та низка західних країн створили так звану "літакову коаліцію", у рамках якої ЗСУ отримали можливість у майбутньому воювати на винищувачах F-16. Щоб отримати літаки, Повітряні сили відправили групу пілотів на навчання, писали ЗМІ. У грудні стало відомо, що шість військових пілотів завершили перший етап підготовки у Великій Британії і мають почати тренуватись літати на реальних повітряних суднах.

Водночас з 22 грудня ЗС РФ дійсно втратили кілька літаків, які запускали керовані авіабомби по українських позиціях. Зокрема, на Херсонщині збили відразу три Су-30, а після того — Су-30 та Су-34 над Чорним морем та над Маріуполем. Російські військкори припускають, що удар могли завдати або з винищувачів F-16, або ракетами ЗРК Patriot.

Зранку 27 грудня Фокус писав, що у закордонних медіа з'явились публікації про прибуття F-16 в Україну: про це повідомили, наприклад, на румунському порталі Newsweek.