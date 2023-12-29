Демонстрація проблем в авіації: у РФ почали працювати над новим навчально-бойовим МіГ-УТС

Навчально-бойові літаки L39 у РФ вже літають з вимкненою системою катапультування сидінь, бо Чехія не постачає деталей. Нові Як-130 дорогі та їх мало, тому МіГ створює максимально дешевий літак.

Обʼєднана авіабудівна корпорація (ОАК) МіГ почала роботи над радянським проєктом навчально-бойового літака МіГ-УТС через проблеми в навчанні льотчиків та дефіциту технологій. Про це повідомляє "Ростех".

У РФ вирішили запустити програму створення навчально-бойового літака МіГ-УТС. Розробники позиціюють його як ключову частину нового комплексу підготовки льотчиків. Основне завдання розробки — замінити навчально-бойові L-39. Він знаходиться в експлуатації з 1970-х років. Росіяни заявляють, що вони не можуть підтримувати L39 в експлуатації, тому треба новий літак. Зараз у РФ льотчики літають на L39 з вимкненою системою катапультування сидінь, бо термін дії підійшов до кінця, а Чехія не постачає деталей у Москву.

"Ми створюємо максимально дешевий, максимально простий в експлуатації і в пілотуванні, і в обслуговуванні одномоторний літак, який повністю відповідає вимогам, які ставляться до етапу основної підготовки", — розповів заступник виконавчого директора ОКБ оперативно-тактичної авіації Андрій Недосекін.

Щоб швидше завершити розробку ОАК планують використати напрацювання з літака МіГ-АТ, а також взяти двигун АІ-222-25, який виготовляється на комплексі "Салют". Прототипи МіГ-АТ були побудовані в середині 1990-х років. Він має пряме крило, тандемну двомісну кабіну і хрестоподібне оперення.

МіГ-УТС отримає кабіну від МіГ-АТ Фото: Вікіпедія

У РФ вже є новий навчально-бойовий літак Як-130 з такими ж двигунами АІ-222-25 з кращими характеристиками. Проте у РФ можуть створити МіГ-УТС як проміжний до Як-130.

Як-130

Нагадаємо, 28 листопада ЗМІ писали, що Іран отримав російські навчально-бойові літаки Як-130.

27 грудня у РФ заявили про створення бікаліберної РСЗВ "Возрождение" на базі системи мінування "Земледелие".