Випустили понад 100 ракет: що відомо про масований обстріл України 29 грудня (фото, відео)

Українська протиповітряна оборона збила більшу частину російських ракет. У результаті ворожої атаки є загиблі та поранені. Прильоти та руйнування зафіксовано у кількох регіонах України.

Вранці 29 грудня Збройні сили Російської Федерації завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та в Києві. Фокус зібрав всю інформацію про ворожу атаку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові атакували Україну майже всім, що мають у своєму арсеналі.

"Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505", — сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що окупанти випустили близько 110 ракет, більшу частину — збила українська ППО. Проте в результаті ударів є загиблі та поранені.

Вибухи в Харкові

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські військові завдали понад 20 ударів по Харкову, попередньо ракетами С-300.

"У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства. У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети", — сказав Олег Синєгубов.

Він зазначив, що також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. В результаті російської атаки загинув чоловік близько 35 років, ще 11 людей зазнали поранень.

Вибухи в Дніпрі

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що окупанти атакували торговельний центр у Дніпрі.

"Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей. Чотири — загинули. У Дніпрі маємо "приліт" по торговельному центру. Виникла пожежа", — сказав Лисак.

З його слів, внаслідок атаки були понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля та пологовий будинок.

Пізніше голова МВС Ігор Клименко зауважив, що в Дніпрі загинуло п'ятеро людей. Підрозділи ДСНС змогли врятувати чотирьох пацієнток пологового будинку, куди також зафіксовані влучання.

За даними Сергія Лисака, кількість постраждалих у місті збільшилася до 20.

"Станом на зараз вже 5 жертв. Збільшилась кількість й постраждалих. Їх — понад 20. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути люди", — пояснив він.

Вибухи в Одесі

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що після атаки дронами, ворог завдав ракетний удар по Одесі.

"Після нічної атаки дронами, зранку росіяни нанесли по Одесі ракетний удар. Ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів", — сказав Кіпер.

Він наголосив, що через удар двоє людей загинуло, ще 15 отримали поранення, зокрема двоє дітей — 6 та 8 років. Постраждалі наразі отримують допомогу в медичних закладах, двоє поранених у тяжкому стані.

Зі слів Олега Кіпера, вночі БПЛА влучили в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури в Одеському районі. Тоді як в обласному центрі уламки дрона пошкодили багатоповерхівку, виникла пожежа, яку оперативно загасили. Ніхто з людей не постраждав. Українська протиповітряна оборона знищила десять Shahed.

Вибухи в Запоріжжі

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко зазначив, що з 07:30 по 08:25 29 грудня окупанти завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю.

"Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру", — сказав Юрій Малашко.

За його словами, загинула жінка, ще десять людей постраждали. Крім цього, під завалами однією з будівель можуть перебувати люди.

Протиповітряна оборона знищила одну ракету в Запорізькому районі, додав він.

Вибухи в Києві

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що вранці 29 грудня ЗС РФ завдали одного з наймасованіших повітряних ударів по Україні, застосувавши дрони типу Shahed, крилаті ракети Х-22/Х-32, Х-101/Х555, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" та С-300.

"В Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була актована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків", — сказав він.

Над столицею ППО уразила понад 30 повітряних цілей, проте внаслідок масованої ракетної атаки є руйнування та постраждалі. Зокрема, була пошкоджена будівля станції метро Лук’янівська, тому вхід до метро закрили, потяги проїжджають повз станцію. Пізніше стало відомо, що станція відновила свою роботу.

Крім цього у Подільському районі сталося загоряння складу, площею орієнтовно 3000 квадратних метрів. У Святошинському районі зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку та трьох автомобілів, рятувальники загасили пожежі. В Шевченківському районі сталася пожежа в недобудованому бізнес-центрі, на території гаражів та складських приміщень, на території нежитлової забудови. Також пошкодження зазнав житловий будинок. У Дарницькому районі зазнали пошкоджень житлова багатоповерхівка та приватний будинок.

Попко наголосив, що в Києві відомо про загиблого та понад 20 постраждалих, пораненим надається допомога.

Вибухи у Львові

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що у Львові відбулося влучання в житловий будинок. Також через падіння уламків ракети в одному з ліцеїв міста почалася пожежа.

"Львів. Житловий будинок на вулиці Хоткевича. Через ракетний удар одна людина загинула", — сказав Козицький.

З його слів, постраждало вісім людей, всі в стані середньої важкості. На момент атаки люди перебували в домівках, більшість отримали поранення через осколки від вікон.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 15. Крім цього, Козицький зазначив, що руйнування зафіксовані в 13 житлових багатоповерхівках та двох школах, багато пошкоджених автівок.

Нагадаємо, 29 грудня речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що російські військові атакували Україну різними повітряними засобами. З його слів, мішенню атаки була вся територія країни.

28 грудня стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ запустила по Україні близько 7400 ракет різних типів. Також ворог здійснив близько 3700 атак за допомогою БПЛА типу Shahed.