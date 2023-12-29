В Україні зʼявився 40-мм гранатомет FN Herstal FN40GL-S (фото)

Бельгійський гранатомет здатний вести прицільний вогонь на відстані до 300 метрів. FN40GL існує в трьох варіантах.

На озброєні українських військових зʼявились гранатомети виробництва бельгійської компанії FN. Про це повідомляє OSINT-дослідник Weapons Illustrated, який відстежує нові зразки зброї на основі відкритих даних.

В соціальних мереж зʼявилась фотографія волонтерки зі Швеції, яка тримає в руках гранатомет FN Herstal FN40GL-S Mk1. За твердженням дослідника, раніше на світлинах в Україні вже зʼявлявся такий гранатомет, однак вперше його показали у гарній якості.

Варто зазначити, що FN 40GL може виготовлятись у вигляді підствольного гранатомета, але показаний на світлині зразок є самостійною зброєю. FN40GL є в кількох модифікаціях:

FN40GL-L — легкий підствольний гранатомет для штурмової гвинтівки SCAR-L;

FN40GL-H — важкий підствольний гранатомет для штурмової гвинтівки SCAR-H;

FN-40GL-S (Stand Alone) — самостійна зброя, яка має телескопічний приклад та пістолетну рукоятку, а також рейку Пікатінні.

FN40GL-L (зверху) та FN40GL-H (знизу)

Саме останній з трьох версій й зʼявилась на світлині в Україні. Судячи з погодних умов, світлина могла бути зроблена раніше, бо довкола ще видно зелень. Прицільна дальність стрільби FN-40GL-S складає 300 метрів, а початкова швидкість гранати — 76 метрів за секунду.

Нагадаємо, 3 листопада FN створила "розумну" зброю проти заворушень, яка оснащена балонами зі стисненим повітрям.

26 листопада в Міноборони показали український бікаліберний міномет, який здатний стріляти 30-мм та 40-мм гранатами.