"Новий етап двобою з РФ": Defense Express про стратегію російських ракетних атак (відео)

Експерт Сергій Згурець вважає, що потенціал української ППО збільшився і розширився, тож Україна наразі входить у новий етап двобою з Російською Федерацією.

Стратегія ракетних і дронових атак РФ впливає на систему ППО України як стратегія виснаження. Про це 29 грудня розповів в ефірі телекомпанії "Еспресо" директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Військовий експерт зазначив, що ворог завдав масованого удару різними засобами повітряного нападу.

"Спочатку були запущені "шахеди", а пізніше, під ранок, були підняті стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22, які застосували ракети Х-22, Х-32, Х-101, Х-555 тощо", — відзначив Згурець.

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На запитання, чи є щось нове у тактиці ракетних і дронових ударів з боку російських окупантів, експерт зауважив, що це була фактично перша масована комплексна атака після тривалого накопичення ворогом засобів ураження.

Експерт проаналізував, чи очікувати нової атаки ворога в останні дні року, і зазначив, що зазвичай ворог і надалі намагатиметься здійснювати удари.

"Наскільки вони будуть масованими і комбінованими, ми зможемо визначити лише в перспективі, але розуміємо, що запаси тих крилатих ракет у противника накопичені. Якщо говоримо про середні темпи виготовлення, наприклад, 40 ракет Х-101 на місяць, то починаючи з вересня, коли було здійснено попередні масовані атаки, ворог трохи накопичив цих ракет, які може використовувати для пусків з бомбардувальників Ту-95", — уточнив Згурець.

Він додав, що зазвичай крилаті ракети збиваються сучасними комплексами ППО достатньо ефективно і тут питання полягає в тому, наскільки ця стратегія противника — виснаження з використанням значної кількості "шахедів" — у попередні періоди вплинула на запаси наших ракет до системи ППО.

Водночас Згурець підкреслив, що боротьбу із "шахедами" ведуть переважно не зенітні ракетні комплекси. Проте їх теж використовують, коли є загроза для критичних об'єктів інфраструктури. За його словами, впродовж останніх щонайменше трьох місяців наші захисники отримали потужні комплекси ППО та ракети до них.

"Гадаю, потенціал ППО за цей час збільшився і зараз ми входимо в новий етап двобою з Російською Федерацією, яка використовуватиме свої засоби ураження і для енергетичного терору, і для спроб завдати ударів по наших військових об'єктах", — додав Згурець.

Нагадаємо, що у ніч на 29 грудня Росія випустила по всіх регіонах України кілька груп "шахедів", а під ранок терористи запустили ракети.

Нагадаємо, Російська Федерація від початку вторгнення здійснила понад 3700 атак по території України.