"Стратегічне завдання": у ГУР розповіли, що може змусити Путіна завершити війну (відео)

За словами заступника голови ГУР Вадима Скібіцького, Кримський півострів є вкрай важливою територією для противника, тому якщо бойові дії перенесуться туди, то це вплине на всю лінію фронту.

Існує думка, що якщо перенести бойові дії на територію Кримського півострова, тоді Кремль може захотіти завершення війни в Україні. На цю тему висловився заступник голови Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає NV 29 грудня.

За його словами, якщо перенести і в принципі проводити бойові дії на території тимчасово окупованого півострова, це вплине на хід війни на всіх напрямках. Крим вкрай важливий для противника.

"Крим — це на сьогодні транзитна зона для постачання озброєння, боєприпасів, особового складу з території Росії в наші південні регіони — Херсонська, Запорізька області. По-друге, базування Чорноморського флоту. Хоча ми його, по суті, ізолювали і зараз Чорноморський флот діє здебільшого тільки в східній частині Чорного моря, але він залишається потужним", — заявив Вадим Скібіцький.

Небезпека від російських кораблів залишається, адже вони продовжують патрулювати акваторію, а також у будь-який момент можуть завдати ракетного удару по українській території, продовжують у ГУР.

Водночас, є цілі, які перед собою ставив президент Росії Володимир Путін останні 2 роки. Він їх не виконав ні у 2022, ні у 2023, а лише знову переніс на наступний рік.

Одне із завдань, яке перед окупантами офіційно ставив очільник Кремля, — окупація Луганської та Донецької областей в адміністративних кордонах, але вони не змогли це виконати.

"Ми розуміємо, що в будь-якому разі, крім цього, буде завдання утримання тимчасово окупованих територій. І вони цього не приховують. Тому будь-які дії зі звільнення наших територій — чи то південь України, чи це Кримський півострів — є нашим завданням. Наше стратегічне завдання — повернути окуповані території під контроль", — заявив Вадим Скібіцький.

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Нагадаємо, 23 грудня в New York Times написали, що Володимир Путін таємно натякає на готовність до переговорів з Україною. У матеріалі зазначили, що російський президент нібито бажає припинення вогню, але при цьому хоче контролювати захоплені українські території.

29 грудня повідомлялося, що аналітики з ISW пояснили той факт, що глава Кремля нібито намагається домовитися з Києвом. За словами аналітиків, автори публікації побічно звинувачують саме президента України, а не Путіна, у відсутності серйозних переговорів. Стверджується, що повідомлення президента РФ через неофіційні канали точніше відображають його наміри, ніж публічні заяви Кремля.