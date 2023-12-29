Торкнуться питання миру: Сіярто повідомив, коли зустрінеться з Єрмаком і що йому скаже

Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що з нетерпінням чекає на особисту зустріч з головою офісу Володимира Зеленського. При цьому наполягає на особливому угорському баченні миру в Україні.

Зустріч голови Офісу президента Андрія Єрмака та голови МЗС Угорщини Петера Сіярто відбудеться у січні 2024 року. Під час зустрічі політики обговорять "двосторонні питання", але це не означатиме змін позиції щодо війни в Україні. Про майбутнє спілкування з представником президента Володимира Зеленського ідеться у дописі Сіярто на сторінці Facebook, опублікованому 28 грудня.

Сіярто підтвердив, що мав телефонну розмову з Андрієм Єрмаком. При цьому наголосив, що угорський уряд є прихильником "двостороннього діалогу", який покращить відносини із сусідами. Також зауважив, що на сьогодні не ідеться про зміни в "промирній позиції" Угорщини. Однак посадовець очікує, що матиме можливість поспілкуватись щодо питань, важливих для обох сторін.

"Звичайно, ми не змінимо нашу промирну позицію, але я з нетерпінням чекаю нашої особистої зустрічі в січні, тому що там ми матимемо можливість обговорити найактуальніші двосторонні питання", — написав міністр зовнішніх справ Угорщини.

Угорщина та Україна — деталі

Зазначимо, Андрій Єрмак 28 грудня також повідомляв про майбутню особисту зустріч із Сіярто, але при цьому не вказав, коли саме вона відбудеться. Посадовець також назвав теми, яких торкнулись під час телефонної розмови. Зокрема, ішлось про майбутню зустріч президента Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Також говорили про європейські перспективи України.

Угорські політики регулярно роблять заяви, в яких заперечують наміри України стати членом ЄС, блокують отримання допомоги від європейців та виступають на проросійських позиціях щодо вторгнення РФ. Однак у грудні 2023 року під час саміту ЄС вдалось уникнути блокування щодо початку перемовин про вступ до Євросоюзу. Зокрема, ЗМІ писали, що у момент голосування Віктор Орбан вийшов із зали, де зібрались голови країн-членів ЄС. Втім, 50 млрд євро фінансової допомоги досі не підтримані — Угорщина щоразу голосує проти надання коштів. При цьому урядовці цієї країни заявляють, що ЄС не зобов'язане надати гроші Україні, а краще мала б надати певну суму угорцям. Крім того, вони наполягають, що приєднання до європейської спільноти не можливе, доки в Україні триває війна.

Нагадуємо, 21 грудня Віктор Орбан підтвердив, що дійсно матиме зустріч з Володимиром Зеленським. Політики нетривалий час поспілкувались під час інавгурації президента Аргентини: очільник України тоді сказав кілька слів очільник Угорщини.