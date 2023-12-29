Обстріл Черкащини: пошкодили 12 приватних будинків у Смілі, є поранені, — ОВА (фото)

Заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба повідомив про шістьох постраждалих, один з яких знаходиться у важкому стані. На місці працюють екстрені служби.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Черкащині у пʼятницю, 29 грудня. Внаслідок ворожої атаки на Смілу є поранені. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець.

"Росія продовжує терор України. Ворог вдарив по Черкащині, місто Сміла", — йдеться у повідомленні.

Табурець зазначив, що росіяни влучили ракетою в житловий сектор. За попередньою інформацією, пошкоджено 12 приватних будинків.

Росіяни обстріляли Смілу на Черкащині Росіяни обстріляли Смілу на Черкащині Фото: Олексій Кулеба / Telegram

Крім того, заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба повідомив про шістьох постраждалих, один з яких знаходиться у важкому стані.

Наразі на місці працюють екстрені служби, присутні також представники влади.

"Людям оперативно надається допомога. Всі будинки будуть відремонтовані і відновлені", — запевняє Кулеба.

Вибухи у Черкаській області: що відомо

Нагадаємо, в обід 29 грудня російські окупанти вкотре завдали ракетних ударів по Україні. Кореспондент Фокусу приблизно о 15:00 повідомив про вибух у Смілі Черкаської області.

0 15:34 очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець підтвердив інформацію про вибухи в області.

Масована ракетна атака ЗС РФ: деталі

Вранці 29 грудня російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні, в результаті чого є загиблі та поранені мирні жителі. Звуки вибухів чули в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Зі слів президента України Володимира Зеленського, ворог випустив приблизно 110 ракет, більшу частину збила ППО.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук розповів, що 29 грудня відбулася наймасштабніша атака з повітря. Противник запустив 158 повітряних цілей, з яких знищено було 114. Йдеться про 27 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Нагадаємо, речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія запустила 300 швидкісних ракет Х-22 та модернізовану версію Х-32. З його слів, українська ППО не збила жодну з цих ракет.