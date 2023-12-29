Чи були цілями масованого обстрілу ЗС РФ літаки F-16: у Повітряних силах відповіли (відео)

Речник командування Юрій Ігнат розповів про тактику російської атаки та ймовірні цілі ворога. Він зазначив, що розвідка РФ "теж працює".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів, чи міг бути метою масованого обстрілу України 29 грудня "пошук" винищувачів F-16. Про це відомо з ефіру телемарафону.

У відповідь на запитання, чи не розвідували ЗС РФ під час ранкової атаки розміщення F-16, військовий розсміявся. Він запевнив, що це не так.

"Я не думаю, що це вивідування F-16. Це масований ракетний удар різними засобами. Об’єкти, які ворог обрав, ми не будемо озвучувати, але ми бачимо наслідки в різних містах", — зазначив Ігнат.

З його слів, очевидно, що ЗС РФ атакують оборонні підприємства, військові та цивільні об’єкти, а також критичну інфраструктуру України. Речник Повітряних сил пояснив, що спочатку росіяни запускають дрони, а потім, дещо виснаживши ППО, атакують вже ракетами. Він підкреслив, що навряд чи це можна назвати "пошуком F-16".

"Я думаю, що Росія прекрасно знає про те, є у нас вони чи немає. Я думаю, російська розвідка теж працює", — зауважив Ігнат.

Він додав, що наразі на території України ще не розміщені літаки F-16. Проте військовий запевнив, що у цьому питанні все йде за планом, узгодженим з партнерами.

Коментар Юрія Ігната (про F-16 — з 2:59)

Нагадаємо, раніше у РФ вже заявляли про нібито знищення F-16 в Україні. Йшлося про "ліквідацію" одразу трьох літаків. У Повітряних силах відповіли, що такі заяви тішать, але Україна досі навіть не отримала ці винищувачі.

Пізніше у ЗМІ проінформували, що Україна отримала F-16 та навіть використала їх для знищення ворожих літаків. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат знову відреагував, розповівши, що літаки ще "готують" до передання.