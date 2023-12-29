Усі вдома в доброму здоров'ї: в обстріляному пологовому будинку в Дніпрі вранці народилося 4 дитини (відео)

За словами завідувачки акушерського відділення Ірини Кульбач, пологовий будинок почне працювати вже незабаром, а з усіма евакуйованими породіллями медики тримають зв'язок цілодобово.

В обстріляному росіянами пологовому будинку в Дніпрі вранці 29 грудня народилися 4 дитини. Про це "Суспільному" заявила завідувачка акушерського відділення Ірина Кульбач.

За словами журналістів, Кульбач розпорядилася вивести всіх породіль під час першого сигналу тривоги. Поранених серед пацієнток і немовлят немає.

"Коли був сигнал тривоги, всі наші пацієнтки і співробітники перебували в укритті. Зранку народилося чотири дитини, вони з матерями і батьками після вибуху були евакуйовані. Також перебували 12 вагітних. Усі вони зараз вдома в доброму здоров'ї", — сказала вона.

Також завідувачка зазначила, що пологовий будинок почне працювати вже незабаром, а з усіма евакуйованими породіллями медики тримають зв'язок цілодобово.

"Усі почуваються добре. І ті, хто переніс кесарів розтин, теж. Усі новонароджені в задовільному стані", — сказала Кульбач.

Раніше повідомлялося, що близько 8-ї години ранку в Дніпрі під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Ракетний удар припав у районі ТЦ "Апполо" і пологового будинку. Руйнувань зазнали прилеглі будівлі, спалахнула пожежа, зокрема, у ТЦ і пологовому будинку.

Також нагадаємо, що РФ цього ж дня ракетами атакувала підприємства в Запоріжжі. Вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти інфраструктури та багатоповерхові будинки. Відомо про одну загиблу жінку та щонайменше 10 поранених.