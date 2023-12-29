Обстріл України 29 грудня: скільки жертв та постраждалих в Києві, Дніпрі та інших містах
За інформацією Служби порятунку, працівники ДСНС ще й досі розбирають завали руйнувань, спричинених бомбардуванням РФ, тому кількість жертв ракетної атаки може зростати.
Відповідні служби документують наслідки чергового воєнного злочину армії РФ — масованого ракетного удару по населених пунктах України 29 грудня. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій та Національна поліція, а також військові адміністрації на місцях повідомляють в телеграм-каналах.
Вже зафіксовано 51 ворожий обстріл, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Загалом по Україні на 17:00 30 загиблих і 153 травмованих через ракетний обстріл російських окупантів.
Стисло по ситуації в містах
Дніпро
6 осіб загинули та 28 дістали поранення. Серед загиблих — дитина та поліцейський. У пологовому будинку працівники ДСНС врятували 12 породіль і 4 немовлят.
Харків і Харківська область
3 людини загинули, 13 мирних мешканців отримали поранення, з яких 11 госпіталізовані, 3 людини у важкому стані.
Запоріжжя
8 людей загинули, 13 поранені. Серед загиблих — вчителька початкових класів.
Одеса та Одеська область
Загинуло 4 людей, 26 дістали поранення внаслідок влучання у житлові будинки. Серед потерпілих двоє малолітніх дітей — 6 і 8 років, а також вагітна.
Львів
Одна людина загинула, 30 — травмовано. Серед поранених — двоє дітей.
Київ та Київська область
Загинули 8 людей, 30 — травмовані.
Також поранення отримала одна людина в області.
Сумська область
У місті Конотоп 4 травмованих.
Черкаська область
У місті Сміла травмовано 9 людей, одна з них — дитина.
Служба порятунку продовжує працювати
Рятувальники ДСНС працюють на місцях розбору завалів у 4 областях та Києві. Пожежі, що виникли внаслідок обстрілів ліквідовано, за винятком Львівської області, де триває гасіння загоряння, а саме:
- у Дніпрі триває розбір завалів приватного будинку та пошуки однієї людини;
- у столиці рятувальники розбирають завали на складі будматеріалів. Також триває розбір завалів та пошук людей у двох зруйнованих складських будівлях Києва;
- в Одесі продовжуються аварійно-рятувальні роботи в 16-поверховому та 3-поверховому житлових будинках;
- у Запоріжжі вогнеборці працюють на місцях удару по двох приватних будинках, тривають пошуки людини;
- у Львівській області триває ліквідація пожежі у цеху.
Фокус писав, що вранці 29 грудня Збройні сили Російської Федерації завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та в Києві. Вдень російські окупанти вдруге 29 грудня націлилися ракетними ударами на Черкаську і Сумську області.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові атакували Україну майже всім, що мають у своєму арсеналі. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що російські військові атакували Україну різними повітряними засобами. З його слів, мішенню атаки була вся територія країни.