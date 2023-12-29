Рідкісні кадри: на озброєнні Сил оборони помітили вітчизняний БМП-1ТС (відео)

За словами журналістів, БМП-1ТС обладнана бойовим модулем "Спис", який зібрано виключно з українських комплектуючих.

На озброєнні українських військових помітили БМП-1 ТС. Відповідне відео опублікував у X (раніше Twitter) OSINT-розслідувач Weapons Illustrated.

"Одне з рідкісних відео рідкісної української бойової машини піхоти БМП-1ТС на службі ЗСУ", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що БМП-1ТС — це українська модернізація БМП-1.

Що таке БМП-1ТС

Як ідеться в матеріалі Defense Express, БМП-1ТС обладнано бойовим модулем "Спис", який зібрано винятково з українських комплектуючих. Машина також оснащена новим стабілізатором озброєння, комплексом управління озброєнням і оптико-електронним модулем. Повідомляється, що в системі реалізовано автоматичне захоплення і супровід цілі.

БМП-1ТС

Раніше Фокус писав, що український державний концерн "Укроборонпром" нещодавно звітував про запуск у серійне виробництво нових ударних далекобійних дронів. Їхні технічні та функціональні характеристики перевищують іранські БПЛА Shahed.