"Укроборонпром" готує сюрпризи. У ЗСУ з'явилися засоби для ударів по РФ: названо цілі

Новинки українського ВПК розробили не просто для краси — кожне озброєння чекає свого часу. Масована атака по містах України вранці 29 грудня прискорить їхнє застосування. Фокус розбирався, якими засобами можна атакувати російські цілі.

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Масована ракетна атака по містах України, яку ЗС РФ влаштували вранці 29 грудня, не залишиться без відповіді. Президент Володимир Зеленський уже попередив агресора про наслідки за теракти.

Кількість жертв ракетних ударів по українських містах збільшується, до обіду Нацполіція відзвітувала про загибель 18 мирних українців. Також 132 людини отримали травми різного ступеня тяжкості.

"Ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб забезпечити безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти — саме так буде", — заявив глава держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розширив тезу про наслідки за ракетні удари по містах України п'ятьма пунктами :

в Україні збільшиться ступінь ненависті до Росії та її громадян, які з "тваринною покірністю підтримують режим Путіна";

максимальне неприйняття російської культури, мови і традицій;

недопущення дій і навіть розмов з метою пошуку компромісів з агресором;

кристалізація ідеї та руху національного опору;

повне знищення можливості існування проросійських рухів в Україні.

"Ми будемо боротися стільки, скільки буде потрібно... За Дніпро, Одесу, Львів і Київ відповідь не змусить на себе чекати", — підкреслив Данілов.

Міністр оборони Умєров тим часом попереджає про можливість Росії повторювати регулярно такі ракетні удари, як 29 грудня.

"Очевидно, що з такими запасами ракет, які є у держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки", — зазначив він.

Військові об'єкти РФ під ударом: які засоби є у ЗСУ?

Заяви українського військово-політичного керівництва про швидку відповідь на терористичні атаки Росії мають під собою підстави. На думку військового експерта Національного інституту стратегічних досліджень Максима Паламарчука, не варто говорити про дії, які повторять кроки Росії. Безладних пусків ракет чи безпілотників точно не буде.

"Можливо, скоро ми побачимо знищення цінних російських військових об'єктів. Важливо говорити не про лінійний, а про асиметричний удар по кораблях у Чорному морі, авіабазах, ракетних комплексах і логістичних маршрутах", — говорить він Фокусу.

Однак усі наступальні можливості ЗСУ, за його словами, сильно залежать від обсягів виробництва українського оборонного комплексу та підтримки країн НАТО.

Провідний науковий співробітник Державного музею авіації України, авіаексперт Валерій Романенко в розмові з Фокусом закликає всіх бути реалістами: Україна може атакувати цілі на території Росії тільки дронами-камікадзе або протикорабельними ракетами "Нептун", модифікованими під наземні цілі.

Інший варіант для ЗСУ — зенітна ракета комплексу протиповітряної оборони С-200, перероблена в ударний варіант із дальністю польоту до 250 кілометрів.

"Закидати безпілотниками звісно можна, але потрібні ж підготовлені запаси. Західні партнери обмежили нас у правах застосовувати їхнє озброєння на материковій території Росії. Ракети С-200 не зовсім високоточні, тому відповідати прямими обстрілами міст явно не вийде", — розповідає він.

Із запасів авіації в Україні залишилися тільки фронтові бомбардувальники Су-24 і застосовувати їх для ударів по цілях у тилу РФ британськими Storm Shadow не вийде, додає Романенко.

Розробки "Укроборонпрому" — сюрприз для ворога

Український державний концерн "Укроборонпром" нещодавно звітував про запуск у серійне виробництво нових ударних далекобійних дронів. Їхні технічні та функціональні характеристики перевищують іранські БПЛА Shahed.

За запевненням генерального директора держконцерну Германа Сметаніна, ці дрони здатні літати приблизно на тисячу кілометрів. Крім цього, на потужностях підприємств "Укроборонпрому" розгорнули виробництво трьох моделей FPV-дронів.

У серпні 2023 року успішно показала себе нова українська ракета, президент Володимир Зеленський заявив про успішне ураження цілі за 700 кілометрів. Але про що конкретно йшлося, досі невідомо.

Усі зазначені засоби підійдуть для ураження військових баз як на тимчасово окупованих територіях України, так і в Росії, каже військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Передамо привіт дронами "Укроборонпрому" і ракетами С-200. Не виключаю відповіді і "Нептунами". Не будемо забігати наперед щодо кількості цих снарядів, залишимо це до моменту нанесення ударів по російських військових об'єктах", — підсумував аналітик.

Нагадаємо, у Дніпрі одна з російських ракет влучила в торговий центр. Вибухи також пошкодили будівлі пологового будинку та лікарні.

Фокус раніше писав, що під час ракетного удару ЗС Росії 29 грудня по Одесі посеред церкви впав уламок стелі. Священик у цей час справляв службу, несподівано поруч із ним починають падати шматки бетону.