Понад 20 "хлопків": у Бєлгороді пролунала серія потужних вибухів, є "прильоти" (відео, фото)

За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, є один загиблий і один постраждалий. Чиновник заявив про роботу ППО по цілях, а тим часом росіяни публікують фото уламків об'єктів, які атакували місто.

У російському Бєлгороді прогриміли вибухи. Про це в п'ятницю, 29 грудня, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Згідно з повідомленням очевидців, серія гучних вибухів пролунала в небі над Бєлгородом і областю. Також повідомлялося про роботу протиповітряної оборони.

Пізніше в місцевому Telegram-каналі повідомили, що в Бєлгороді пролунало понад 20 "хлопків".

Також жителі Бєлгорода публікують у соцмережах кадри, імовірно, уламків збитих об'єктів у небі над містом.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Повідомляється, що в місті є влучання в приватний будинок. За попередньою інформацією, є постраждалі.

У Бєлгороді зникло водопостачання

Російські медіа Baza повідомляє, що після вибуху в місті зникло водопостачання на деяких вулицях.

Реакція губернатора Бєлгорода на вибухи

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над містом нібито спрацювала система ППО.

"Збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, є один загиблий і один постраждалий", — заявив Гладков.

Нагадаємо, вночі та вранці 29 грудня ЗС РФ завдали масованих ударів по містах України. Загалом, за даними Повітряних сил, ворог запустив майже 160 ракет і дронів.

Раніше, 25 грудня, у росЗМІ повідомили, що невідомий безпілотник атакував російських військових у Бєлгородській області. Дрон вибухнув і поранив трьох росіян