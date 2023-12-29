Вимагають пояснень: Польща викликала голову російської дипмісії через проліт ракети, — МЗС

Тимчасово повіреному у справах РФ у Варшаві Андрію Ордашу вручили ноту протесту. Польща наголосила, що подібні дії окупантів мають припинитися.

Міністерство закордонних справ Польщі в п’ятницю ввечері, 29 грудня, вручило голові посольства Росії Андрію Ордашу "ноту". У ній відомство вимагає пояснити порушення російською ракетою польського повітряного простору. Про це повідомляє пресслужба МЗС країни.

Як зазнають у пресслужбі, заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський викликав тимчасового повіреного у справах Російської Федерації у Варшаві Андрія Ордаша.

Згідно з інформацією МЗС Польщі, чиновник вручив російському дипломату ноту протесту, в якій вимагає пояснень з приводу інциденту з порушенням повітряного простору країни крилатою ракетою.

Крім того, Польща наголосила, що подібні дії російських окупантів мають припинитися.

"МЗС вимагає пояснити інцидент із порушенням повітряного простору Республіки Польщі крилатою ракетою та негайне припинення такої діяльності", — наголошують у відомстві.

У Польщу залетіла російська ракета: що відомо

Під час ракетного удару по Україні, який відбувся вранці 29 грудня, повітряний простір Польщі перетнула російська крилата ракета. Відповідні служби бачили її на радарах і простежили маршрут. Для додаткового підтвердження інформації в місцевість, де її помітили, надішлють пошукову партію.

Згодом глава кабінету президента Польщі Марцін Масталерек повідомив, що польський лідер Анджей Дуда обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом випадки порушення повітряного простору Польщі під час ракетної атаки, проведеної Росією проти України.

Пізніше на брифінгу оперативний командувач Війська Польського генерал Мацєй Кліш заявив, що російська ракета перетнула польський повітряний простір приблизно о 7:00 ранку за місцевим часом. Він додав, що це тривало майже три хвилини, об’єкт залетів на 40 кілометрів углиб та повернувся на територію України.

Нагадаємо, вночі та зранку 29 грудня ЗС РФ завдали масованих ударів по містах України. Загалом, за даними Повітряних сил, ворог запустив майже 160 ракет та дронів.

Міністр оборони Рустем Умєров попередив українців, що Росія може продовжити такі масовані атаки. Країна-агресорка тривалий час накопичувала ракети, щоб влаштувати наймасштабніший обстріл з повітря.