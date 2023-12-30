"Рідкісні кадри": ЗС РФ атакували Україну модернізованими ракетами X-101 (відео)

За словами фахівця з радіотехнологій Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш", російські крилаті ракети X-101 здатні випускати під час польоту фальшиві цілі, щоб обдурити радари наведення засобів ППО.

Збройні сили Російської Федерації використовують для ударів по Україні модернізовані крилаті ракети X-101. Про це написав військовослужбовець ЗСУ і фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" у своєму Telegram-каналі 29 грудня.

Експерт опублікував кадри польоту російської ракети, зазначивши, що окупанти оснастили її технологією для відволікання радарів наведення засобів протиповітряної оборони.

"Рідкісні кадри. На відео російська ракета X-101 відстрілює хибні цілі на фінальній ділянці польоту. Це не проста теплова пастка, як заведено вважати, це ще й хмара з дрібних "голок" різної довжини", — повідомив "Флеш".

За словами військового, відстріл відбувається шість разів по чотири пастки на останніх кілометрах перед "прильотом". Цей модуль має назву Л-504 і виготовляється Науково-дослідним інститутом "Екран" у Самарі.

"Ефективність цього методу захисту мені не відома", — підкреслив експерт.

Модернізація X-101: що відомо

За даними військового порталу Defense Express від 16 лютого, на російських крилатих ракетах Х-101 з'явилися нові блоки, які мають маркування Л-504 862-4-22.

Було виявлено, що модернізовані ракети відстрілюють радіолокаційні пастки в разі фіксування роботи РЛС.

Збита ракета Х-101 Фото: Defense Express

Збита ракета Х-101 Фото: Defense Express

Нагадаємо, авіаційний експерт Валерій Романенко в інтерв'ю від 27 лютого зазначав, що російські інженери почали модернізувати ракети Х-101 з метою обійти протиповітряну оборону України.

Про те, що під час ударів по Україні ЗС РФ використовують хибні цілі для виснаження української ППО також повідомляв речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, росіяни хочуть змусити ЗСУ використовувати західне озброєння, якого ще немає в достатній кількості.