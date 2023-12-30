Нічний обстріл Брянська і Бєлгорода: у РФ заявили про десятки вибухів (фото, відео)

За даними місцевих ЗМІ, у Брянську два БПЛА атакували завод "Кремний", який є одним із найбільших у РФ виробників мікроелектроніки.

У ніч на 30 грудня на території Брянської та Бєлгородської областей Російської Федерації прогриміли вибухи. Фокус зібрав актуальну інформацію про подію.

Брянська область

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що в регіоні спрацювала протиповітряна оборона. Чиновник заявив про нібито знищення шести безпілотних літальних апаратів літакового типу над Брянськом і Брянським районом.

Глава регіону стверджує, що внаслідок атаки постраждалих і руйнувань немає.

Місцева газета "Брянська вулиця" повідомила, що в Брянську два БПЛА атакували підприємство "Кремний", яке є одним із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки. За даними порталу, вибух чули всі жителі Радянського району.

У Міністерстві оборони РФ не коментували атаки.

Бєлгородська область

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про роботу системи ППО в обласному центрі та його околицях. За словами глави регіону, унаслідок атаки нібито загинув чоловік і було поранено кілька людей.

Гладков стверджує, що в десяти будинках зафіксовано руйнування. Він також заявив про пошкодження автомобілів і системи водозабезпечення в Бєлгороді.

У Міноборони РФ заявили, що вночі над Бєлгородською областю було знищено 13 реактивних снарядів.

Telegram-канал Baza пише, що жителі Бєлгорода чули кілька десятків вибухів. Автори каналу також підтвердили інформацію про одного загиблого в Бєлгородському районі.

Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що БПЛА атакував російських окупантів на території Бєлгородської області. Унаслідок атаки безпілотників кілька російських військовослужбовців дістали поранення.

Раніше, 22 грудня, жителі Ростовської області РФ помітили невідомий безпілотник, який безперешкодно літав над південним передмістям Ростова-на-Дону. При цьому російські сили ППО ніяк не відреагували на пристрій.