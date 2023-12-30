ЗС РФ захопили нові території біля Авдіївки: ISW розповів про ситуацію на фронті (карта)

Біля Авдіївської промзони, Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Сєверного, Первомайського та Невельського тривають позиційні бої. Військові РФ атакують невеликими ударними групами без бронетехніки та іноді й без артилерії, розповіли аналітики.

Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Авдіївки Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті за 29 грудня.

"Російські війська нещодавно просунулися на південь від Авдіївки", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що 29 грудня тривали позиційні бої навколо населеного пункту. Згідно з геолокаційними даними від 29 грудня російські військові просунулися на північний схід від Водяного. Російські джерела зазначили, що окупанти також просунулися на північному заході від Авдіївки в районі Красногорівки та в напрямку Авдіївського коксохімічного заводу, проте ISW не спостерігав доказів цьому.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривають біля Авдіївської промзони, Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Сєверного, Первомайського та Невельського. Український військовий експерт Костянтин Машовець розповів, що росіяни атакують невеликими ударними групами без бронетехніки, а іноді й без артилерії, замість цього використовують лише стрілецьку зброю.

З його слів, підрозділи російської 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, 21-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, 74-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади та 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади намагаються просуватися на північний захід та південний захід від Авдіївки.

Авдіївський напрямок

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Авдіївці Донецької області. Він обговорив з командиром бригади оборонну ситуацію та основні потреби на фронті.

27 грудня аналітики DeepState показали, як ворог намагався наступати біля Степового Донецької області, проте пілоти 47-ї окремої механізованої бригади провели ефективну спецоперацію зі знищення противника.