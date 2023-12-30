Масований обстріл Запоріжжя: РФ застосувала ракети "Циркон", — поліція (фото)

Російська атака на Запоріжжя тривала майже годину. Ворог випустив 12 ракет, внаслідок влучань є загиблі та руйнування, розповіли в поліції.

Збройні сили Російської Федерації застосували ракети типу "Циркон" та крилаті "Х-101" під час масованої атаки на Запоріжжя 29 грудня. Про це повідомили в поліції Запорізької області.

"29 грудня у період часу з 07:30 до 08:25 загарбницькі війська нанесли 12 ракетних ударів по території Запоріжжя. Окупанти били ракетами типу "Циркон" та "Х-101", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що одна з ракет влучила в приватний сектор, у результаті чого було вщент зруйновано два житлові будинки. Також влучання відбулися й по інших об'єктах інфраструктури та відкритих ділянках місцевості.

Наразі відомо про дев'ятьох загиблих та 13 поранених. На місці продовжують працювати правоохоронці, рятувальники, парамедики, психологи поліції, сапери та відповідні профільні служби міста.

У Нацполіції наголосили, що під ворожий огонь також потрапили населені пункти та Пологівському та Василівському напрямках. У прифронтових містах та селах були зруйновані домівки мирних жителів та пошкоджені господарські будівлі та території домоволодінь.

Слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальні провадження, правова кваліфікація воєнних злочинів — ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.ч. 1,2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Ракети "Циркон": що відомо

Як заявляють росіяни, "Циркон" — це перспективна протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. Вона призначена для ураження надводних кораблів, оснащених системами протиповітряної та протиракетної оборони.

Нагадаємо, вранці 29 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по мирних містах Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук заявив, що окупанти випустили по Україні вночі та вранці 29 грудня 158 повітряних цілей, з яких 114 вдалося знищити.

29 грудня голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що під час масованої атаки на обласний центр цілями ворога стали території кількох підприємств. З його слів, одну з російських ракет збили засоби протиповітряної оборони.