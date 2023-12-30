"В умовах поганої видимості": ЗСУ уразили російську бронетехніку за допомогою FPV-дрона (відео)

Українські бійці з 97-його батальйону 60-ї ОМБр та 21-ї ОМБр влучно відпрацювали по російському бронетранспортеру. В результаті ворог застав втрат серед особового складу та військової техніки.

Українські військові уразили російський БТР разом із десантом за допомогою FPV-дрона в умовах поганої видимості. Про це повідомили в пресслужбі 97-го окремого механізованого батальйону 60-ї окремої механізованої бригади в Telegram.

По ворогу вдало відпрацювали 97-й батальйон 60-ї ОМБр та 21-а ОМБр.

"Влучне попадання FPV-дроном у БТР противника з десантом в умовах поганої видимості", — йдеться у повідомленні бригади.

Бійці опублікували відео з безпілотного літального апарату. В сутінках та під час туману український дрон виявив біля лісопосадки дві машини ворога разом з російськими військовими. FPV-дрон завдав влучного удару по одному з БТР, у результаті чого окупанти зазнали втрат серед особового складу та військової техніки.

Нагадаємо, 29 грудня стало відомо, що в районі Серебрянського лісництва у Луганській області бійці Волинської бригади тероборони відбили ворожий штурм. У результаті Збройні сили Російської Федерації зазнали втрат, а саме 23 окупантів загинули, ще 80 — отримали поранення. Українські бійці знищили чотири одиниці російської бронетехніки, пошкодили ще дві машини, також вдалося "затрофеїти" танк. Крім цього, було знищено БМП, дві одиниці МТ-ЛБ та ще дві — пошкоджено.

Того ж дня повідомлялося, що на Куп'янському напрямку українські військові знищили колону ворожої броньованої техніки. Удар артилеристів по противнику корегував український безпілотний літальний апарат.