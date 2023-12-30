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"Спасибі Ані Лорак": українські військові вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, — ЗМІ (відео)

Артем Богомаз
Фото: Telegram | Українські захисники атакували військові об'єкти в Бєлгороді

За даними джерел журналістів, обстріл російського міста став відповіддю на варварські атаки мирних міст України днем раніше. Неефективна робота ППО ЗС РФ пошкодила цивільну інфраструктуру.

Сили безпеки і оборони змогли завдати ракетного удару по військових об'єктах на території Росії. Йдеться про місто Бєлгород. Про це повідомили джерела у спецслужбах у коментарі "Суспільне" 30 грудня.

За даними співрозмовників видання, дії з боку українських захисників стали відповіддю на терористичні обстріли, які відбулися по всій Україні 29 грудня.

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"Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних жителів. Заходи тривають", — ідеться в повідомленні.

Водночас, продовжують джерела у спецслужбах, російська протиповітряна оборона, яка виявилася неефективною, вже завдала руйнування руйнувань цивільній інфраструктурі Бєлгорода.

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Які саме військові об'єкти противника в регіоні постраждали — інформації немає.

Атака на Бєлгород: реакція влади та мережі

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі звинуватив в атаці на центр міста Україну. За його даними, нібито загинули двоє дітей, а також є постраждалі після "попадання в житловий сектор".

Українські захисники атакували військові об'єкти в Бєлгороді
Фото: Скриншот

Влада попередила місцевих жителів про те, що небезпека нібито зберігається, тому було увімкнено сирену по місту. Людей закликали спуститися в укриття.

Місцевий Telegram-канал "Белгородский осведомитель" поширив фотографію дрона, який міг атакувати місто посеред ночі. На ньому маркером написані звернення до двох співачок українського походження, які мовчать про російську агресію — Ані Лорак і Maruv.

"Спасибі Ані Лорак за донат на ЗСУ" і "Спасибі Maruv за донат на ЗСУ", — йдеться в текстах.

Українські захисники атакували військові об'єкти в Бєлгороді
Фото: Telegram

Раніше джерела у спецслужбах також повідомляли ЗМІ про те, що нічні атаки на військові об'єкти в кількох регіонах РФ здійснювали за допомогою дронів. Під час атаки було використано понад 70 безпілотників. Частину з них ППО противника перехопила, проте більшість ефективно спрацювали по цілях. Руйнування зафіксовано на території заводу "Кремний Эл", який є одним із найбільших виробників електроніки для російського озброєння.

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Нагадаємо, 30 грудня в Міноборони РФ повідомили про атаку дронів у чотирьох регіонах. Російські ЗМІ стверджують, що пролунали вибухи могли також на заводі "Кремний Эл" у Брянській області, де виробляють компоненти для різного озброєння.