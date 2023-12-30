"Змін немає": у ДПСУ спростували фейк, що деяких українців не пропускають на кордоні

За словами спікера прикордонного відомства Андрія Демченка, чутки про заборону на виїзд людям з інвалідністю 3-ї групи не відповідають дійсності.

Мережею поширюють інформацію про те, що деяких чоловіків нібито перестали пропускати через кордон без відповідних документів. Фокус зібрав усе, що про це відомо.

В опублікованих у соцмережах повідомленнях побачити скарги користувачів на те, що з України нібито не пропускають осіб із третьою групою інвалідності та супроводжуючих, якщо в них немає з собою військово-облікових документів.

У мережі поширюють фейк про те, що деяких чоловіків перестали пропускати на кордоні Фото: Скриншот У мережі поширюють фейк про те, що деяких чоловіків перестали пропускати на кордоні Фото: Скриншот

Також є твердження про те, що українців, які виїжджають за системою "Шлях", почали сильніше перевіряти і контролюють усі необхідні документи.

Проблеми з виїздом: коментар ЦПД

У Центрі протидії дезінформації написали, що опублікована інформація не відповідає дійсності і закликали довіряти виключно офіційним джерелам.

"Бачимо ваші коментарі, тому ще раз подали запит до ДПСУ, щоб уточнили всі деталі щодо ситуації на кордонах. Чекаємо повторно на їх відповідь", — додали в ЦПД.

У мережі поширюють фейк про те, що деяких чоловіків перестали пропускати на кордоні Фото: ЦПД

Проблеми з виїздом: позиція ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі виданню "Українська правда" заявив, що правила перетину кордону для людей, які мають інвалідність 3-ї групи, не змінювалися, тому не потрібно довіряти чуткам, що ширяться мережею.

"Змін у Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства", — заявив Андрій Демченко.

Окремо представник прикордонної служби зазначив, що з початку 2023 року у виїзді відмовили 50 тисячам громадян, які не потрапляли під правила. Також було викрито щонайменше 3 тисячі підроблених документів.

"Звичайно, прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство. До того ж ми часто бачимо, як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону, слідуючи, приміром, з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи", — продовжив Андрій Демченко.

Нагадаємо, 29 грудня повідомлялося, що українець знайшов спосіб втекти від мобілізації, але все пішло не за планом. Чоловік спланував виїхати за кордон через пункт пропуску на Волині. Завдяки інтернету та "магії" фотошопу він зробив собі документ, який "звільняє" від призову.