Міноборони РФ звинуватило Україну в обстрілі Бєлгорода РСЗВ "Вільха" та чеським "Вампіром"

Оборонне відомство РФ підтвердило, що "прильоти" по місту є наслідком спрацювання засобів ППО.

Російській Бєлгород потрапив під обстріл. Міністерство оборони РФ звинуватило Київ в обстрілі міста з реактивних систем залпового вогню "Вільха" та "Вампір". Про це повідомляє пресслужба відомства.

За заявою російського оборонного відомства, внаслідок обстрілів Бєлгорода загинуло 14 осіб, включно з двома дітьми. Також постраждало 108 людей. Стверджується, що системи ППО перехопили більшу частину ракет "Вільха" та снарядів Vampire. Проте варто зазначити, що снарядів Vampire не існує, є чеська РСЗВ, яка використовує ті самі реактивні снаряди, що і радянський БМ-21 "Град".

Окрім цього стверджується, що снаряди "Вільха" мали касетну боєголовку й частина зі збитих боєприпасів влучила по Бєлгороду. Причина таких дій, як запевняють в Міноборони, є намагання "київського режиму" відвернути увагу від "поразок на фронті", а також спровокувати Росію на атаки у відповідь. У РФ продовжують заявляти, що вони атакують лише воєнні українські військові обʼєкти та інфраструктуру, яка повʼязана з нею.

Раніше українські ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах повідомляли, що цілями для ударів по Бєлгороду стали військові обʼєкти. Обстріл російського міста став відповіддю на варварські атаки українських міст 29 грудня.

Нагадаємо, в ніч проти 30 грудня Брянськ та Бєлгород було атаковано невідомими безпілотниками. Серед цілей називають завод "Кремний", який є одним з найбільших виробників мікроелектроніки у РФ.

30 грудня ISW писали, що масований обстріл України з боку РФ є кульмінацією російських експериментів з ракетних ударів.